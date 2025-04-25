Şehitler uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde 22 Nisan'da teröristlerin drone'lu saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day (23) için, dün memleketi Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camii'nde, öğle namazını müteakip tören düzenlendi. Törende, Mecit Day'ın annesi Hatice Day, kız kardeşi Elif Day, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bekâr olan Berat Mecit Day, kılınan cenaze namazının ardından Maçka ilçesine bağlı Barışlı köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş da memleketi Mardin'in Midyat ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde toprağa verildi. Tören boyunca metanetini koruyan şehidin eşi Hanım Taş, çocuklarına ağlamamaları yönünde telkinlerde bulunurken, evli kızı Tuba Doğu, "Ne kadar çok sevdin mesleğini baba. Seninle gurur duyuyorum. Ben bakacağım herkese" dedi.