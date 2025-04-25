Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder: "Durumunun kötüye gitmemesi bizi umutlandırıyor"



"SİYASİ GÖRÜŞÜ FARKLI OLAN İNSANLARIN İYİ DİLEKLERİNİ GÖNDERMESİ BİZİ MUTLU EDİYOR"

Ali Önder ağabeyinin her farklı siyasi görüşten insanlar tarafından da çok sevildiğini hastane ortamında gördüklerini belirterek, "Ağabeyim siyasete girdiğinde hem sanatçı olmasından hem de karakteri itibariyle toplumun değişik siyasi görüşü farklı kesimleri tarafından sevilmesine şahit olduk. Bu bizi çok mutlu etti. Bunu hastane sürecinde daha iyi gördük. Siyasi görüşü farklı her kesimden insanın iyi dileklerini paylaşması ve bizi yalnız bırakmaması bizi motive ediyor. Hastane dışına asılan pankartlarda bunu gösteriyor. Abim için Hakkariden, Bitlisten, Siirt , Van, Ağrı, Edirne, Giresun, ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen insanlar sevgilerini gösteriyorlar. Bu kadar kesimden insanın sevgisini sunması abamin mizacına da uyuyor." Dedi.