Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder: "Durumunun kötüye gitmemesi bizi umutlandırıyor"

Kalp krizi ve aort yırtılması nedeniyle 12 saat süren ağır bir ameliyat geçiren TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Çözüm süreci temsilcilerinden Sırrı Süreyya Önder 'in sağlık durumu ciddiyetini korurken sevenleri de hastanede kendisini yalnız bırakmadı.
"DURUMUNUN KÖTÜYE GİTMEMESİ BİZİ UMUTLANDIRIYOR"
Tedavi gördüğü hastanede 10 güne yakındır yoğun bakım ünitesinde tutulan Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, ağabeyinin çok zor bir ameliyat geçirdiğini ve durumunun kötüye gitmemesinin kendilerini umutlandırdığını belirterek, "Ağabeyimin durumu ile ilgili doktorlar sık sık bilgilendirmede bulunuyorlar. Şu an yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Durumu stabil ve ciddiyetini koruyor. Zor bir ameliyat geçirdi. Durumunun kötüye gitmemesi bizi umutlandırıyor. Konuyla ilgili Pazartesi günü doktorlar geniş çaplı bir açıklama yapacaklarını söyledi. Bizde sevenleri ile birlikte dua ederek bekliyoruz" dedi.
"SİYASİ GÖRÜŞÜ FARKLI OLAN İNSANLARIN İYİ DİLEKLERİNİ GÖNDERMESİ BİZİ MUTLU EDİYOR"
Ali Önder ağabeyinin her farklı siyasi görüşten insanlar tarafından da çok sevildiğini hastane ortamında gördüklerini belirterek, "Ağabeyim siyasete girdiğinde hem sanatçı olmasından hem de karakteri itibariyle toplumun değişik siyasi görüşü farklı kesimleri tarafından sevilmesine şahit olduk. Bu bizi çok mutlu etti. Bunu hastane sürecinde daha iyi gördük. Siyasi görüşü farklı her kesimden insanın iyi dileklerini paylaşması ve bizi yalnız bırakmaması bizi motive ediyor. Hastane dışına asılan pankartlarda bunu gösteriyor. Abim için Hakkariden, Bitlisten, Siirt , Van, Ağrı, Edirne, Giresun, ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen insanlar sevgilerini gösteriyorlar. Bu kadar kesimden insanın sevgisini sunması abamin mizacına da uyuyor." Dedi.
"BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN SİYASİ RUH VAR. ABİMDE HUZUR VE BARIŞI İSTERDİ"
Barış süreci ile ilgili konuşan Ali Önder, "Ağabeyim barışın sağlanması için çaba gösterirken toplumun da ortak fikri olduğunu gösteriyor. Sessiz ve barış ve huzuru isteyen gönülleri barıştan yana olan insanlarımız bu sürecin olumlu sonuçlanması için çaba gösteriyor. Bunun siyasi ruhu da var. Temennimiz ve abiminde gönülden istediği ülkemizde halk ve millet olarak huzur ve barışın sağlanması için çaba gösterilmesinden yanadır" şeklinde konuştu.