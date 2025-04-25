Üç bakan deprem bilançosunu açıkladı: 83 bina az hasarlı orta ve ağır hasarlı bina yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün akşam İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenledikleri basın toplantısında, Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili son gelişmeleri aktardı. Deprem sonrası en büyüğü 5.9 olmak üzere, 4 ve üzeri 8 artçı deprem kaydedildiğini söyleyen Yerlikaya, "Son 12 saatlik dilimde 4'ün üzerinde herhangi bir artçı sarsıntı meydana gelmedi. Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntıların net bir biçimde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir" dedi.

EN ÇOK İHBAR GELEN 3 İLÇE

"İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplamda 1756 hasar ihbarı aldık. İstanbul'daki ihbarların yaklaşık yüzde 80'i Avrupa, yüzde 20'si Anadolu Yakası'nda toplanıyor" ifadesini kullanan Kurum da şunları kaydetti: "En çok ihbar gelen ilçelerimizden ilk üçü; Avcılar, Esenler ve Bahçelievler. Bu ilçelerimizden diğer ilçelere nazaran daha fazla yoğun talep geldi. Oradaki kaymakamlarımız, afet koordinasyon ilçe müdürlüklerimizle irtibat halinde süreci yürütüyoruz. Bu ihbarların 1467'sinde bu deprem nedeniyle herhangi bir yapı hasarı oluşmadığını gördük. Bugüne kadar gelen talepler doğrultusunda toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik." Deprem sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Uraloğlu ise "Özellikle bu yoğun anlarda, kriz anlarında mutlaka bu internet tabanlı haberleşme sisteminin kullanılmasını özellikle tavsiye ediyorum. Bugün (dün) 3 tane operatörle de gerekli toplantıları yaptık. Altyapıyı biraz daha iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları da yapacağımızı buradan vatandaşlarımıza duyurmak isterim" diye konuştu.