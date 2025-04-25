Vali Gül, depremde yaralananları hastanede ziyaret etti

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yüksekten atlayarak veya evlerde yaşanan olaylardan dolayı yaralanmalar nedeniyle yüzlerce kişi hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık bakanlığı tarafından ise yapılan açıklamada, "Depremden direkt etkilenen birincil yaralanmamız olmadı, ancak ikincil olarak düşme, atlama veya yıkılma korkusundan panikatak geçiren toplam etkilenen 236 vatandaşımız oldu. Bunların 173'ü tanesi İstanbul'da, 24 tanesi Tekirdağ ve Sakarya'da, 2 tanesi Yalova'da. Bursa'da da 3 vatandaşımız ikincil olarak etkilendi. Hepsinin durumları iyi, tedavileri devam etmekte. Birçoğu da ayakta tedavi edilip gönderildi. Depremden sonraki ikinci günde ise hastanelerde 60 yaralı kaldı" şeklinde açıklama yapılmıştı.

Meydana gelen deprem sonrasında yaralananlar hastanede ziyarette bulunuldu. İstanbul Valisi Davut Gül Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralılara ziyarette bulundu. Ziyarette, yaralı vatandaşların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi alan Gül, tedavisi devam edenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.