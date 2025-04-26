6.2 mağdurları da ‘Yarısı Bizden’e dahil edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,2'lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşların "Yarısı Bizden" kampanyasına dahil edileceğini açıkladı.Bakan Kurum, katıldığı bir TV programında, İstanbul'da yaşanan 6,2'lik depreme dair değerlendirmelerde bulundu. Kurum, "6 bin 539 bina hasarı ihbarı aldık. Bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101'i az hasarlı olarak tespit edildi. En çok hasar ihbar dağılımı sırasıyla; Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu ve Avcılar oldu" dedi. Bakan Kurum, "6,2'lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşlarımızı da 'Yarısı Bizden' kampanyasına dahil edeceğiz. Vatandaşlarımız rıza gösteriyorsa bu dönüşüm sürecine onları dahil etmiş olacağız" ifadelerini kullandı."İnşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yen-i den sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız" diyen Bakan Kurum, "Bu kampanyanın detaylarını sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. Tüm gücümüzle İstanbul'da olacağız" dedi.