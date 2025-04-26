AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın: CHP varsa cuntacılık vesayet vardır

Programa ilişkin SABAH'a konuşan AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "Bugün CHP'nin Cumhurbaşkanımızı ve iktidarın meşruiyetini cuntacılıkla suçlayıcı bir dil kullanmasının akılla bağdaşır bir tarafı yok. CHP varsa cuntacılık vardır, vesayetin alası vardır. Bunları tekrar tekrar anlatacağız" dedi.

Türk siyasi hayatında 27 Nisan 2007'de yayımlanan ve tarihe "e-muhtıra" olarak geçen Genelkurmay Başkanlığı bildirisinin yayımlanmasının üzerinden 18 yıl geçti. Yayınlanan bildiri, Türk siyasi tarihi açısından bir dönüm noktası olurken, e-muhtıranın yıldönümünde AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı düzenleyeceği panel ile vesayet ile mücadeleyi masaya yatıracak.

CHP'NİN GEÇMİŞİ PANEL İLE ORTAYA KONULACAK

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı e-muhtıranın yıldönümünde hem sosyal medyadan hem de panel ile o dönemde yaşananları anlatacak. Özellikle son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cuntacılıkla suçlayan CHP yönetiminin darbelerle dolu geçmişi panelde ortaya konulacak.

27 NİSAN'I SİYASETİN VESAYETE DİRENİŞİ HALİNE GETİRDİK

Gerçekleştirilecek program ile ilgili Sabah'a açıklamalarda bulunan AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, AK Parti'nin Türkiye demokrasinde vesayete karşı verdiği mücadeleye dikkat çekerek, "27 Nisan şanlı bir direnişin başlangıç noktasıdır. Bunun gururu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza aittir. 27 Nisan'ı bir e-muhtıra olmaktan çıkardık, bir demokratik siyasetin vesayete karşı direnişi haline getirdik" dedi.

CHP'NİN GEÇMİŞİNİ ANLATACAĞIZ

CHP'nin geçmişine dikkat çeken Yalçın, "CHP'nin bütün darbelerin içerisinde, vesayet mekanizmalarının tekrar tekrar bu ülkeyi kontrol etmesine alkış tutan bir siyasi parti olduğu delilleriyle ortadadır. Bugün CHP'nin Cumhurbaşkanımızı ve iktidarın meşruiyetini cuntacılıkla suçlayıcı bir dil kullanılmasının akılla bağdaşır bir tarafı yok. CHP varsa cuntacılık vardır, vesayetin alası vardır. Bunları tekrar tekrar anlatacağız" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK KATILIM BEKLENİYOR

Panele, önceki dönem TBMM Başkanları Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin'in de katılması bekleniyor.