Aliağa’da 23 Nisan fiyaskosu

CHP'nin İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlediği 23 Nisan kutlama programı fiyaskoya dönüştü. Saat 14.00'te başlayacağı günler öncesinden duyurulan etkinlik, 'otobüs tekeri patladı' gerekçesiyle ancak saat 15.30'da başlayabildi. Bunun üzerine daha önceden duyurusu yapılan çocuk eğlencelerinin de hiçbirinin yapılmadan etkinliğin sona ermesine vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Çevre ilçelerden gelen CHP'li 6 belediye başkanı ve iki CHP milletvekilinin de bu durumdan rahatsız olduğu görüldü. Meydanda kurulan sahne platformu ise kalabalığın oluşmaması nedeniyle kullanılamadı. Meydanda yer alan 100 civarında partilinin ise Buca, Çiğli ve Konak'tan otobüslerle getirilen partililer olduğu öğrenildi. CHP İzmir İl Başkanlığı ve Aliağa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan programının öncesinde duyurulan yüz boyama, palyaço, tahta bacak gösteresi, balon gösteresi, Zıp Zıp ve Çocuk Şarkıları etkinlikleri de yapılmadı. Günler öncesinden söylenen kitap ve oyuncak dağıtımının yapılacağı bilgisi de yalan oldu.Duyurusu yapılan hiçbir şeyin düzgünce yapılamaması alana büyük bir hevesle gelen çocukları hayal kırıklığına uğrattı. Etkinlikte, su ve meşrubat dağıtılacağının ilan edilmesine rağmen bu da diğerleri gibi gerçekleşmedi. Çocuk Bayramı'nda çocukları ve bayramın ruhunu unutan CHP, tüm eksikliklerine karşın bir de siyasi sloganlarla milli bayrama gölge düşürmeye çalıştı. Meydana bir anda siyasi parti bayrakları ve siyasi sloganlarla giren partili bir grup vatandaşların tepkisini çekti. Öte yandan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun konuşmasında 23 Nisan'a değinmeden siyasi bir konuşma yapması da dikkatlerden kaçmadı. Tüm yaşananlardan sonra etkinliğe ilgi göstermeyen vatandaşlar meydanı yarım saat sonra boşalttı. Etkinlikten memnun olmadığını ve rahatsız olduğunu söyleyen birçok vatandaş tepkilerini sosyal medyadaki paylaşımlarında dile getirdi. Aynı saatlerde ise Aliağa Belediyesi tarafından Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon alanında düzenlenen ve MHP'li Başkan Serkan Acar'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte binlerce çocuk aileleriyle birlikte doyasıya 23 Nisan'ı kutladı.