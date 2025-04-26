Baskın gecesi Ongun’un evinden çıkan avukat: İstişare için evinde buluştum

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda, İBB Danışmanı Murat Ongun'un evinde olan avukatı Serkan Günel'in ifadeleri ortaya çıktı.Polisin baskın yaptığı sırada güvenlik kamerasına kaydettiği görüntülerde, kapıyı açan Ongun'un polisten aldığı gözaltına kâğıdını, bakıp kontrol etmesi için verdiği görülen Günel gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İfadesi ortaya çıkan Günel, polisin baskın yaptığı gece neden Ongun'un evinde olduğu sorusunu yanıtladı.Serkan Günel, savcılığa verdiği ifadesinde, gece boyunca yalnızca mesleki bir görüşme yapmak amacıyla Murat Ongun'un evinde bulunduğunu belirtti. Ongun'un, soruşturma hakkında hukuki danışmanlık almak amacıyla kendisini çağırdığını ifade eden Günel, bunun dışında herhangi bir gayesi olmadığını vurguladı.