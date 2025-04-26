Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aşılayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Çanakkale'de mukaddesatlarını, vatanlarını, şereflerini savunan şehitleri, gazileri ve bütün kahramanları rahmetle yâd ettiğini belirten Erdoğan mesajında, "Türk milletinin fedakârlığı, cesareti ve azmi 'Çanakkale Ruhu'nu bizlere emanet etmiştir. Miras bıraktıkları bu mukaddes emanete sahip çıkarak ecdadımıza layık olacak, 'Çanakkale Ruhu'nu her şart altında canlı tutacak ve gelecek nesillere de bu ruhu aşılayacağız" dedi. Erdoğan, en zor şartlarda bile seferberlik halinde kenetlenen milletin, vatanı ve bayrağı için canı pahasına hiçbir işgale geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi bugün de ortaya koyduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Yeni nesillere düşen görev, kanla, canla, azimle, cesaretle taşa, toprağa, denize Çanakkale'de kazınan istiklal ve istikbal mesajına sahip çıkmaktır. Türkiye Yüzyılı ile gayemiz, Çanakkale'de yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren ecdadımıza layık olabilmektir. Tüm zorluklara ve sıkıntılara rağmen, savaşın, terörün, şiddetin yerine barışı, huzuru ve insani değerleri ikame edene kadar bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anzak Günü Anma Törenleri münasebetiyle Türkiye'ye ziyarette bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan, daha sonra Luxon onuruna akşam yemeği verdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesiyle birlikte, bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin 63. kuruluş yıldönümü dolayısıyla İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törene katıldı. Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi üyeleri, yüksek yargı organlarından temsilciler, akademisyenler ve davetli protokol de katıldı.