Çatlak siteyi TOKİ yenileyecek

İstanbul Küçükçekmece'de yıllardır çatlak kolonlu binada yaşayan Doğuş Sitesi sakinleri Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik depremin etkisiyle büyük korku yaşadı. Bir an önce kentsel dönüşüm yapılması gereken sitedeki bazı maliklerin imza vermemesi endişeleri artırdı. Sitenin dönüşüm sorunu TOKİ ile çözüme kavuşturuluyor. İnönü Mahallesi Erler Caddesi üzerindeki Doğuş Sitesi'nin yönetimi, 3 yıldır 162 malikin imza vermemesi nedeniyle kentsel dönüşümün yapılamadığını ancak geçtiğimiz gün yaşanan depremin ardından 5 bloktan karotların alınarak TOKİ ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Site sakinleri SABAH'a konuştu:Yıllardır bakımsız ve adeta bir tabutu andıran sitede oturuyoruz. 23 Nisan depreminde bloklarda aşağı doğru kayma meydana geldi. B-1 blokta kaymadan dolayı asansör kapısı açılmadı.Bloklar zaten çürüktü, son deprem korkumu ikiye katladı. Şimdi eve giremiyoruz.Eğer depremin süresi fazla olsaydı bu bloklar mezarımız olacaktı.