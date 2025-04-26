CHP’den pes dedirten açılış skandalı! AK Parti döneminde yapılan eserleri açtılar

Keçiören Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde 23 yeni merkezin açılışı dolayısıyla düzenlenen törenin ardından tartışmalar başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende açılışı yapılan tesislerin aslında AK Parti döneminde inşa edildiği ortaya çıktı.

Önceki dönem Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaptığı açıklamada mevcut CHP'li yönetimi sert sözlerle eleştirdi. Altınok, "Keçiören Belediye Başkanı bugün kendi yaptığı değil, bizim yaptığımız eserlerin açılışını gerçekleştirdi. Keçiören'e bir çivi dahi çakmayan yönetim, mevcut hizmetleri sanki kendi üretmiş gibi sunarak milletin aklıyla alay ediyor." ifadelerini kullandı.