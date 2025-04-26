İzmir’de grev kapıda: Önce ilçeler şimdi de büyükşehir...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzenerji ve İzelman şirketlerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 13. Oturum geride kalırken bir türlü anlaşma sağlanamadı. Sosyal haklara ilişkin çok sayıda maddenin kabul edildiği görüşmelerde maaş artışına ilişkin bir gelişme sağlanamadı. İşveren son olarak yaptığı yüzde 26.19'luk teklifin üzerine yeni bir teklif getirmeyince taraflar arasındaki görüşmeler tıkanma aşamasına geldi.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Sendikanın geçtiğimiz haftalarda işyerlerine grev ilanı asmasıyla başlayan 60 günlük süreçte 27 günlük süreç geride kaldı. İzelman'da örgütlü Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, "Mayıs ayının da sıcaklığı ile sıcak günler yaşayacağımız aşikardır. TİS maddelerimizin arkasında duracağımızı bir kez daha beyan ediyorum. Biz masayı deviren taraf olmayacağız ancak yasaların vermiş olduğu hakları da kullanmaktan geri durmayacağız. Grev kararını asmayı gündeme alacağız. Gerekirse grev kararını tüm kararlılıkla tüm iş yerlerine asacağız. Haklarımızı en iyi yere getirene kadar TİS'i götüreceğiz. Bizim TİS'e bu şekilde imza atma şansımız yok" diye konuştu.

ÜCRET EŞİTLİĞİNİ SAĞLAYANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise, ücret politikasındaki adaletsizliğe dikkat çekti. "Ücret politikasını doğru yapamayanların ceremesini biz çekmeyeceğiz. Biz eşitliği sağlayana kadar mücadele edeceğiz." Diyen Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz talep ettiğimiz ücretleri sonuna kadar hak ediyoruz. TİS sürecinde fedakarlık yok. TİS, 2 yılda bir imzalanıyor. Fedakarlığı işçinin değil işverenin yapması gerekiyor. Önümüzde 33-34 gün var. Mayıs ayı itibariyle genel merkez ile oturup grev kararını alacağız. Taleplerimiz kabul edilmezse grevi uygulamak zorunda kalacağız." diye konuştu.

13 BİN İŞÇİYİ KAPSIYOR

İZENERJİ'de de benzer bir durum söz konusu. 13 bin işçinin üye olduğu Genel-İş İzmir 2 ve 9 No'lu Şube yönetimleri ile Sodem Sen arasında gerçekleştirilen 12. oturumda, 11 madde görüşüldü. 4 madde geçerken, 7 madde ise ertelendi. Maaş artışına ilişkin ise işverenden yeni bir teklif gelmedi. Durum böyle olunca taraflar arasındaki görüşmeler tıkanma noktasına geldi.

ANLAŞMA OLMAZSA GREV VAR

Gelinen son durumla ilgili açıklama yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, toplu iş sözleşmesini greve gitmeden masada bitirmek istediklerini söyledi. Uzlaşma sağlanamaması durumunda greve gitmekten de kaçınmayacaklarını belirten Gül sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde aynı işi yapan farklı şirketlere mensup işçiler farklı ücretler alıyor. Ekonomik kriz gerekçe gösterilerek 'Eşit işe eşit ücret talebimiz' yok sayılıyor ve yüzde 26,19'luk zam dayatılıyor. Biz şirketler arasındaki ücret eşitsizliğinin kaldırılmasını istiyoruz. Bu talep en doğal hakkımız. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu iş uzlaşıyla sonuçlanmazsa biz grev hakkımızı bir köşede saklıyoruz. Bizim taleplerimiz hayat bulmadığı takdirde grev kararının ne zaman asılacağını ve fiili grevin ne zaman yapılacağını masaya yatıracağız. Masadaki tablo bu. En kötüsüne hazırlanmak zorundayız. Bize masada 'İzulaş, İzbeton ve İzdoğa'ya verilen ücreti size veremeyiz. Verirsek belediyenin kapısına kilit vurmamız lazım' diyorlar. Belediyenin kapısına kilit vurulmasından yana değiliz ancak bu anlayışa da kabul etmiyoruz. Biz ücret adaletsizliğine bir son verilip iş barışının sağlanmasını istiyoruz." Diye konuştu.