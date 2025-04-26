Kütahya’da peş peşe deprem paniği

Marmara'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından dün de Kütahya'nın Simav ilçesinde peş peşe iki deprem meydana geldi. 4.5 büyüklüğünde depremin ardından 4.6'lık bir deprem oldu. Kütahya Valisi olumsuz bir durum yaşanmadığını belirtti. Simav ve çevresinde okullar 1 gün tatil edildi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Küçük ölçekli artçı depremlerin belirli bir süre daha devam edeceği öngörülebilir. Panik oluşturacak bir durum yok" diye konuştu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz ise, "Simav depremi bu, o bölgeye has bir deprem. İstanbul depremiyle bir alakası yok. Batı Anadolu'da birkaç gün ya da birkaç hafta sürecek bir deprem fırtınası yaşayabiliriz" dedi.