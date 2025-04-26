Skandal buluşmanın görüntüleri ortaya çıktı! Para kasaları ile geldi kameraları kapattırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturma dosyasına, davanın bir numaralı sanığı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki Adnan Çebi'ye ait otelde yaptığı buluşmanın skandal görüntüleri girdi.Çebi'ye ait olan oteldeki güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülere göre 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişi otele giriş yapıyor.Görüşmeden 50 dakika önce toplantının yapılacağı otele İmamoğlu'nun korumaları giriş yapıyor. Korumalar görüşme salonunu gören tüm kameraları bantlayarak kapatıyor.Kameraların kapatılmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal giriş yapıyor.Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonrası görüşmenin yapıldığı salondan çıktığı değerlendirilen 1 kişi elinde iki valizle otelden ayrılırken kameralara yakalanıyor.Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal gibi isimler soruşturma dosyasında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olmakla suçlanıyor. Özellikle Fatih Keleş ve Adem Soytekin, çok sayıda şirket ve işadamından Ekrem İmamoğlu adına para almakla suçlanıyor.SABAH 18 Nisan'da "Gizli kasalarla toplantı" başlığıyla eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, suç örgütünün gizli kasalarıyla Beşiktaş'taki Le Meridien Otel'de buluşmasını haberleştirmişti.