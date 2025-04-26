Skandal şova tepkiler çığ gibi

Balıkesir'de CHP'li Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklara izletilen "direk şovu" büyük tepki topladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası Balıkesir Valiliği soruşturma başlattı. Belediye Başkanı Hakan Şehirli, olayla ilgili olarak Kültür Müdürü Hakan Semerci ve Başkan Yardımcısı Serdar Karakaş'ı görevden aldı. Eski Kültür Müdürü İsmail Balcan, 16 Nisan'da görevden alındığını belirterek, gösteriyle ilgisi olmadığını açıkladı. Balcan, etkinlik sürecinin Başkan Yardımcısı Karakaş ve Semerci tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Skandal gösteriye, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan da tepki göstererek, bu tür gösterilerin milli bayramın ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.