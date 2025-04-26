Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Hem siyasi yalan hem siyasi acizliktir

HEM SİYASİ YALAN HEM SİYASİ ACİZLİKTİR

Özgür Özel'in yargısal süreçlerle Cumhurbaşkanımızı ilişkili göstermeye çalışması bir siyasi yalan kampanyasıdır. Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın başka bir ülkenin devlet başkanından icazet aldığını söylemesi ise hem bir siyasi yalan hem de bir siyasi acizliktir. Oysa herkes şahittir ki siyasi söylemlerinde dış odaklardan sürekli destek talep eden kişi Özgür Özel'dir.

ÖZGÜR ÖZEL BİLGİSİZLİĞİNİ TEKRAR GÖSTERİYOR

Özgür Özel'in her açıklaması Türkiye'nin temel meselelerinde ve siyasi tarih konusundaki bilgisizliğini tekrar tekrar göstermektedir. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davası ve KKTC konusundaki hassasiyetini sorgulaması siyasi cehaletten başka birşey değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davası ve KKTC konusundaki hassasiyetini hem milletimiz hem de uluslararası toplum çok iyi bilmektedir.

ise siyasi cehaletin zirvesidir. Gazze'de ve tüm Filistin'de Cumhurbaşkanımıza dualar edilip selamlar gönderilirken, Özgür Özel'in cümlelerini ciddiye alan tek bir kişi bile yoktur.

Özgür Özel CHP'yi siyaset karşıtı bir kampanya partisine dönüştürmektedir. CHP açısından en temel problem budur.