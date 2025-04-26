Yasa dışı eyleme 30 gözaltı! CHP’nin provokasyonu yine tutmadı: Kadın iç çamaşırı giyen bir erkek çıktı

KADIN İÇ ÇAMAŞIRI GİYEN BİR ERKEK ÇIKTI

İddiaların ardından Ankara Valiliği açıklama yaptı.

Açıklamada, gözaltına alınan şahsın kadın değil, kadın iç çamaşırları giyen bir erkek olduğu açıklandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bazı basın ve sosyal medya organlarında erkek polis memurlarının sözde kadın bir şahsı gözaltına aldıkları sırada vücudunun bir kısmının görüldüğü görsellerin yer aldığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yapılan görüntü incelemelerinde ve çalışmalarda gözaltına alınan şahsın 1998 doğumlu M.B. isimli erkek şahıs olduğu, eylem sırasında yüzünü kırmızı kaşkol ile kapattığı, şahsın üzerinde kot pantolon, deri ceket ve tişört olduğu tespit edilmiştir. Ancak gözaltı işlemi sırasında ilgili şahsın polise direnmesi sebebiyle ortaya çıkan görüntülerinde kadın iç giyimi kullandığı anlaşılmıştır.