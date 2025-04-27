2 yılda 1.6 milyon yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete açılan Ankara-Sivas YHT Hattı'nın 2 yılda 1 milyon 660 bin 176 yolcuya hizmet verdiğini kaydetti. Hattın açılmasından bir yıl sonra, 4 Mayıs 2024 itibarıyla Sivasİstanbul arasında aktarmasız seferlerin de başladığını hatırlatan Uraloğlu, "Bu hattımızda da bugüne kadar toplam 554 bin 755 yolcumuz seyahat etti" dedi.

İLGİ OLDUKÇA FAZLA

Bakan Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın hizmete alınmasının ikinci yılı vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 26 Nisan 2023 tarihinde açılan hattın 27 Nisan'da yolcu taşımacılığına başladığına dikkati çekerek "Hattımızda günde karşılıklı ikişer sefer gerçekleştiriyoruz. Ankara-Sivas Hattımız ile açıldığı günden bu yana 1 milyon 660 bin 176 yolcumuza YHT hızı ve konforuyla hizmet verdik" dedi. Bakan Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı'nı 405 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini belirterek "Hat kapsamında 66.1 kilometre uzunluğunda 49 tünel ve 27.4 kilometre uzunluğunda 49 viyadük inşa ederek zorlu coğrafi koşullarda büyük bir mühendislik başarısına imza attık" açıklamasında bulundu.

Hattın açılmasından bir yıl sonra, 4 Mayıs 2024 itibarıyla Sivas-İstanbul arasında aktarmasız seferlerin de başladığını hatırlatan Uraloğlu, "İstanbul-Sivas aktarmasız seferleri günde bir geliş bir gidiş olmak üzere toplam 2 sefer olarak gerçekleştiriliyor. Yüksek hızlı trenler, Sivas-İstanbul arasında Yıldızeli, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, İzmit, Pendik, Söğütlüçeşme'de duruyor. Bu hattımızda da bugüne kadar toplam 554 bin 755 yolcumuz seyahat etti" diye konuştu. ANKARA

KOMBİNE TAŞIMACILIK

YÜKSEK hızlı tren ağını sadece doğrudan hatlarla değil, kombine taşımacılık yöntemiyle de büyüttüklerini vurgulayan Uraloğlu, "25 Ekim 2024 itibarıyla Tokat'ı da sistemimize dahil ettik. Tokat'tan Yıldızeli İstasyonu'na otobüs aktarmasıyla bağlantı sağlıyoruz. Böylece Tokat-Ankara arasında günde karşılıklı 4, Tokat-İstanbul arasında ise günde karşılıklı 2 sefer olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştiriyoruz" dedi. Uraloğlu ayrıca Sivas-Malatya Bölgesel Treni ile İstanbul-Malatya arasında YHT bağlantılı kombine taşımacılığı da devreye aldıklarını hatırlattı.