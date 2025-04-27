3 ilde DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde Suriye'de silahlı eğitim aldığı belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli olarak Kayseri ve İzmir'de 21 Nisan'da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 7 kişi yakalanırken, firari bir şüpheli de saklandığı metruk binada gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Daha önce yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle şüphelilerin, örgüte katılım için özgeçmiş formu doldurdukları tespit edildi. Bu formlarda şüphelilerin kimlik bilgileri, fotoğrafları, silah kullanma becerileri, aldıkları eğitimler, örgüt içindeki görevleri, imza ve parmak izi bilgileri ile el yazısı örnekleri yer aldı.

Şüphelilerin, örgüt bünyesinde hem askeri hem de şeri eğitim aldıkları belirlendi. Emniyetteki ifadelerinde ise şüphelilerin, söz konusu formlardan haberleri olmadığını ileri sürdükleri öğrenildi.