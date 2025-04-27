40 el yazması kitap 100 yıl sonra yeniden hayat buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kerpiç evin duvarı içinde bulunan tarihi 40 el yazması eserin yeraldığı "Saklı Kalanlar" sergisinin açılışını yaptı. Asitane Vakfı, Albayrak Grubu ve Afşin Belediyesi işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreni öncesinde Emine Erdoğan'a, Asitane Vakfı Başkanı Hasibe Nurhayat Turan tarafından sergi hakkında bilgi verildi. Günün anısına Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç tarafından Yedi Uyurlar Mağarası'nın bir fotoğrafı takdim edildi.

40 EL YAZMASI ESER YER ALIYOR

Sergide, yaklaşık 100 yıl boyunca duvar içinde korunan, mantık, fıkıh, siyer ve Arapça dil bilgisi gibi alanlarda yazılmış 40 el yazması ve matbu eser yer alıyor. Bu eserlerin restorasyonunda İstanbul Kağıt'ın ürettiği yerli ve el yapımı kağıtlar kullanılarak Türkiye'de bir ilke imza atıldı.

GELECEK NESİLLERE IŞIK OLACAK

Açılışın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı: 2020 yılında Afşin'de, yıkılan bir evin duvarı içinde saklı halde bulunan 40 el yazması eser... Yüzyıl önce toprağa ve duvarlara emanet edilen kıymetli kitaplar, yeniden Asitane Vakfı tarafından hazırlanan 'Saklı Kalanlar' sergisi ile hayat buldu. İstiklal Madalyası sahibi Mehmet İmamoğlu'nun mirası, torunlarının duyarlılığı ve yetkililerin girişimiyle ne mutlu ki gelecek nesillerimize ışık olacak. Bununla birlikte 40'ıncı el yazması kitabın, Vakfın yerli ve milli olarak ürettiği kağıtlarla onarılarak günümüze kazandırılması da ayrıca memnuniyet verici. Sadece kitapları değil, onları koruyan iradeyi, unutmayan hafızayı ve geçmişe duyulan vefayı da anlatan sergide emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum.