CHP belediyeciliğinde bu da oldu: Boya badanaya açılış töreni

Balıkesir'de CHP'li Karesi Belediyesi, zaten var olan altgeçidi boya ve badana yaparak yeniden hizmete açtı. Açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da katıldı. Kurdeleler kesildi, hatıra fotoğrafları çekildi. CHP'nin hizmet anlayışı bir kez daha gözler önüne serildi. Balıkesir'in merkez Karesi ilçesi Bandırma Caddesi üzerinde bulunan bir altgeçit, şaşkınlık yaratan bir açılış törenine ev sahipliği yaptı.

Karesi Belediye Başkanı CHP'li Mesut Akbıyık, mevcut olan altgeçidi, boya ve badana ve bakım onarım yaptırarak yeniden hizmete açtı. Balıkesirlilere dev bir hizmetmiş gibi sunulan açılış törenine CHP'li Akbıyık'ın yanı sıra, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP İl Başkanı Erden Köybaşı ve CHP Karesi İlçe Başkanı Yücel Erişen ile birlikte CHP'li bazı meclis üyeleri de katıldı.