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Giriş Tarihi: 27.4.2025 22:34

Elazığ’da depremde korkan kadın düğün salonunda bayıldı

Elazığ’da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme düğün salonunda yakalanan bir kadın bayıldı.

İHA
Elazığ’da depremde korkan kadın düğün salonunda bayıldı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.09'da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kentte paniğe neden oldu. Vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, bir düğün salonunda düzenlenen konser sırasında depreme yakalanan bir kadın ise korkarak bayıldı. Kadına ilk müdahale ise salondaki vatandaşlar tarafıdan yapıldı. Vatandaşların yardımı ile kendine gelen kadın, sakinleştirilmeye çalışıldı.
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Elazığ’da depremde korkan kadın düğün salonunda bayıldı
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