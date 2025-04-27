Erken yaşta müzik eğitimi dehaları ortaya çıkarıyor

Çocukların derin düşünme becerilerini geliştirmeyi, sorgulama ve hikmetle bakmayı öğrenmelerini hedefleyen 3. Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) işbirliğinde, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışında konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Çocuklarımız çok erken yaştan itibaren muhakeme yeteneği güçlü çocuklar olarak yetişmeliler. Sorgulayan, daha iyi anlayan, hangi soruları sorması gerektiğinin daha farkında olan çocuklar olsunlar" dedi. Türk müziği eğitimine erken yaşta başlayan çocukların büyük başarılar elde edebileceğini belirten Bilal Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nda da 6 yaşında yetenekli öğrencileri seçerek Türk müziği eğitiminin içine doğmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Erdoğan, erken yaştaki Türk müziği eğitiminin önemine değinerek, "Böylece Sadettin Kaynaklar, Alaettin Yavaşcalar gibi çok büyük müzik dehaları ortaya çıkıyor" diye konuştu.