Hız ihlaliyle ilgili 2 milyon 126 bin işlem yapıldı: 3 milyon 641 bin araç denetlendi

Trafik ekipleri tarafından 1 Ocak-24 Nisan arasında hız ihlali ile ilgili 2 milyon 126 bin 384 işlem yapıldı. Elektronik Denetleme Sistemlerinden ise (EDS) 1 milyon 992 bin 787 işlem yapıldı.

3 MİLYON 641 BİN 525 ARAÇ DENETLENDİ

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından 17-24 Nisan'da 3 Milyon 641 bin 525 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 52 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 162 bin 64, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 68, emniyet kemeri kullanmayan 26 bin 672, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 773 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 879 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 524 bin 100 araca, sürücüye işlem yapıldı.

'ÖNCELİĞİNİZ HIZ DEĞİL GÜVENLİK OLSUN'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Araç kullanırken hız sınırlarını aşmak, sadece birkaç dakika erken varmak için hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak demektir; unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar. Önceliğimiz hız değil, güvenlik olsun" ifadelerini kullandı.