İSKİ’den Kanal İstanbul yalanıyla sosyal konutlara yıkım oyunu

İBB'de kurulan rüşvet çarkının ifşa olması sonrasında ortaya çıkan yeni skandallar serisinde CHP, algı yönetimine başvurdu. Vatandaşın dikkatini dağıtmak amacıyla 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesinin Arnavutköy etabını, "Kanal İstanbul inşaatı" olarak lanse etmeye başladı. Sazlıbosna'da hak sahibi dar gelirli vatandaşların oturumuna hazırlanan konut inşaatlarının "Araplara satılacağı" yalanını ortaya attı. Bu kapsamda hareket eden İBB kamu iştiraki İSKİ'nin de TOKİ konut inşaatını durdurmak için "yıkım" kararı çıkardığı ortaya çıktı. İSKİ'nin yetki alanında olmamasına rağmen böyle bir adım atarak dar gelirli vatandaşların evlerine gözünü dikmesi tepki çekti. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu "Burada sosyal konut yapılıyor. İSKİ'nin adımı siyasi" dedi.