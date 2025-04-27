İşte muhalefetin durumunu gözler önüne seren görüntüler! Mustafa Sarıgül’ün paylaşımı tepki topladı: Cehalet kötü şey...

Sarıgül görüntülerde ise "Şu anda İstanbul Pendik'teyim. Bakın burada bir tane dağ yok. Dağ olmayan yere tünel yapılmış, bu kadar masraf edilmiş. Sakaltutan'da neden tünel yok. Sakaltutan tünelini yapmazsanız bu tünelleri oraya taşırım." ifadelerini kullandı.

"CEHALET KÖTÜ ŞEY..."

Mustafa Sarıgül'ün paylaştığı söz konusu video, muhalefetin içler acısı halini bir kez daha gözler önüne sererken, vatandaş tarafından da tepkiyle karşılandı.

Videonun altına "Bir açıklama yaparken biraz araştırın lütfen.", "Cehalet kötü şey" ve "Devletten ülkeden bu kadar mı habersizsiniz" şeklinde yorumlar yapıldı.