İşte muhalefetin durumunu gözler önüne seren görüntüler! Mustafa Sarıgül’ün paylaşımı tepki topladı: Cehalet kötü şey...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün X sosyal medya hesabından paylaştığı video tepki topladı. Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Bağlantı Yolu yer altına alınarak üzerinden ikinci pistin geçirilmesi için inşa edilen tünellerin bulunduğu bölgeye giden Sarıgül, burada çektiği videoyu "Burası İstanbul Pendik Dağ olmayan yerde tünel var. Dağı Erzincan'da tünel yok. Sakaltutan tünelini yapmazsanız bu tünelleri oraya taşırım." notuyla paylaştı.
Sarıgül görüntülerde ise "Şu anda İstanbul Pendik'teyim. Bakın burada bir tane dağ yok. Dağ olmayan yere tünel yapılmış, bu kadar masraf edilmiş. Sakaltutan'da neden tünel yok. Sakaltutan tünelini yapmazsanız bu tünelleri oraya taşırım." ifadelerini kullandı.
Burası İstanbul Pendik— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) April 27, 2025
Dağ olmayan yerde tünel var.
Dağı Erzincan'da tünel yok.
Sakaltutan tünelini yapmazsanız bu tünelleri oraya taşırım.#pazar pic.twitter.com/By5lWAw28L
"CEHALET KÖTÜ ŞEY..."
Mustafa Sarıgül'ün paylaştığı söz konusu video, muhalefetin içler acısı halini bir kez daha gözler önüne sererken, vatandaş tarafından da tepkiyle karşılandı.
Videonun altına "Bir açıklama yaparken biraz araştırın lütfen.", "Cehalet kötü şey" ve "Devletten ülkeden bu kadar mı habersizsiniz" şeklinde yorumlar yapıldı.