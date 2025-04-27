Haberler Gündem Haberleri İşte muhalefetin durumunu gözler önüne seren görüntüler! Mustafa Sarıgül'ün paylaşımı tepki topladı: Cehalet kötü şey...
Giriş Tarihi: 27.4.2025 13:55 Son Güncelleme: 27.4.2025 14:04

İşte muhalefetin durumunu gözler önüne seren görüntüler! Mustafa Sarıgül'ün paylaşımı tepki topladı: Cehalet kötü şey...

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Sabiha Gökçen Havalimanı pist genişletme çalışmaları için yapılan tünellerin yanında çektiği videoyu "Dağ olmayan yerde tünel var. Sakaltutan tünelini yapmazsanız bu tünelleri oraya taşırım." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Sarıgül'ün söz konusu paylaşımı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Videonun altına "Bir açıklama yaparken biraz araştırın lütfen.", "Cehalet kötü şey" ve "Devletten ülkeden bu kadar mı habersizsiniz" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte muhalefetin durumunu gözler önüne seren görüntüler! Mustafa Sarıgül’ün paylaşımı tepki topladı: Cehalet kötü şey...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün X sosyal medya hesabından paylaştığı video tepki topladı. Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Bağlantı Yolu yer altına alınarak üzerinden ikinci pistin geçirilmesi için inşa edilen tünellerin bulunduğu bölgeye giden Sarıgül, burada çektiği videoyu "Burası İstanbul Pendik Dağ olmayan yerde tünel var. Dağı Erzincan'da tünel yok. Sakaltutan tünelini yapmazsanız bu tünelleri oraya taşırım." notuyla paylaştı.

Sarıgül görüntülerde ise "Şu anda İstanbul Pendik'teyim. Bakın burada bir tane dağ yok. Dağ olmayan yere tünel yapılmış, bu kadar masraf edilmiş. Sakaltutan'da neden tünel yok. Sakaltutan tünelini yapmazsanız bu tünelleri oraya taşırım." ifadelerini kullandı.

"CEHALET KÖTÜ ŞEY..."

Mustafa Sarıgül'ün paylaştığı söz konusu video, muhalefetin içler acısı halini bir kez daha gözler önüne sererken, vatandaş tarafından da tepkiyle karşılandı.

Videonun altına "Bir açıklama yaparken biraz araştırın lütfen.", "Cehalet kötü şey" ve "Devletten ülkeden bu kadar mı habersizsiniz" şeklinde yorumlar yapıldı.

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İşte muhalefetin durumunu gözler önüne seren görüntüler! Mustafa Sarıgül'ün paylaşımı tepki topladı: Cehalet kötü şey...
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