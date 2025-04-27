Haberler Gündem Haberleri Özel Harekât polisleri dualarla uğurlandı
Giriş Tarihi: 27.4.2025

Özel Harekât polisleri dualarla uğurlandı

Suriye’de görev yapacak olan Özel Harekât polisleri, düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Özel Harekât polisleri dualarla uğurlandı
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törene; Vali Erdinç Yılmaz ve il protokolü katıldı. Törende konuşan Vali Yılmaz, polislerin kutsal bir göreve çıktıklarını vurgulayarak, "Allah yolunuzu açık etsin. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Siz bizim gururumuzsunuz. Vatan sizden hizmet bekler, her zaman da en güzelini yaparsınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Dualarımız sizlerle. Güle güle gidin, kazasız belasız geri dönün" dedi. Duaların ardından Özel Harekât polisleri, mesai arkadaşları ve aileleriyle vedalaşarak Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Özel Harekât polisleri dualarla uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz