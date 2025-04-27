Özel Harekât polisleri dualarla uğurlandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törene; Vali Erdinç Yılmaz ve il protokolü katıldı. Törende konuşan Vali Yılmaz, polislerin kutsal bir göreve çıktıklarını vurgulayarak, "Allah yolunuzu açık etsin. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Siz bizim gururumuzsunuz. Vatan sizden hizmet bekler, her zaman da en güzelini yaparsınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Dualarımız sizlerle. Güle güle gidin, kazasız belasız geri dönün" dedi. Duaların ardından Özel Harekât polisleri, mesai arkadaşları ve aileleriyle vedalaşarak Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı.