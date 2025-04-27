Polatların mali müşaviri mahkemeye başvurdu: “Seyahat özgürlüğüm ihlal edildi, paramı verin.”

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı 'kara para aklama' davası sürerken yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 40'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı dava İstanbul Anadolu 2. Ceza Mahkemesi'nce sürüyor.

POLATLARIN MALİ MÜŞAVİRİNDEN MAHKEMEYE 2 TALEP

Davanın kritik sanıklarından ve soruşturma aşamasında itirafçı olan Polat ailesinin mali müşaviri Zümrüt Yerebakan, hakkında bulunan yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını ve evinde yapılan aramalarda ele geçirilen 10 bin dolarının tarafına iadesini istedi. Sanık Yerebakan, 2023 yılından beri hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğunu belirterek yasağın süresiz veya uzun süreli olarak uygulanmasının Anayasa ile güvence altına alınan seyahat özgürlüğünü ihlal ettiğini kaydetti.

"YURT DIŞI YASAĞIM KALKSIN"

16 aydır yurt dışına çıkış yasağı olduğunu ifade eden Yerebakan, hakkında somut delil bulunmadığını, suçu işlediğime dair yüksek bir ihtimal bulunmadığını belirterek mahkemeden yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

"PARAMI VERİN"

Bir talebi de evinde ele geçirilen 10 bin dolar içindi. Parayı bankadaki hesabından çekerek evinde aile bireylerine bıraktığını, yapılan aramalarda ise el konulduğunu belirten Yerebakan, parasının iade yapılmaması durumunun hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek iadesini istedi.