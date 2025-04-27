Şehir ve Tarım Paneli başkentte yoğun katılımla gerçekleşti

İki oturum halinde devam eden panelin ilk bölümünde "Şehir Hayatı ve Gıda Güvenliği" konusu masaya yatırıldı. Şehir ve gıda güvenliği, alternatif çözümler, yeni nesil şehirlerin tasarımı ve tarımı, tarım ve şehir mimarisi, iklim değişikliği ve şehir yaşamı ile yeni nesil teknolojiler ve şehir tarımı gibi başlıklarda bildiriler sunuldu. Oturum sonunda; hızlı şehirleşmenin ve büyük kentleşme süreçlerinin insan yaşamı, çevre ve gıda sistemleri üzerinde ciddi riskler doğurduğu belirtildi. Ayrıca, kırsal alanlardan ve tarımsal üretim sistemlerinden kopuşun coğrafi ve kültürel özelliklere bağlı olarak farklı sorunlar ürettiği ve çözüm yollarının yerel yaşama entegrasyon, ekonomik-sosyal gelişmişlik ve teknoloji kullanım seviyelerine göre şekillendiği ifade edildi. Avrupa ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde şehir tarımı uygulamalarının (şehir bahçeleri, çatı tarımı, toplum destekli tarım gibi) başarılı örnekler sunduğu da vurgulandı.