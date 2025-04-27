Son dakika: Elazığ’da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.