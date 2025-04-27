Yolsuzluk ağında düğüm çözülüyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluğa karışanlara yönelik yürütülen soruşturmada 2. dalga gerçekleşti. 53 şüpheliden 51'i gözaltına alındı. Firari 3 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınanlar arasında 500 bin dolar rüşvete aracılık etmekle suçlanan eski CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya ile İmamoğlu'nun bir otelde kasaları ile toplantı yapacağı sırada kameranın üstünü kapatan koruma Çağlar Türkmen de yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bir operasyon düzenlendi. Savcılığın 53 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı sonrasında sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde baskınlar yapıldı. 50 şüpheli gözaltına alınırken, firari 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.



BANTÇI KORUMA DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun Etiler'deki Le Meridien Otel'de Fatih Keleş, Adem Soytekin, Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız ve Hüseyin Köksal gibi isimlerle yapacağı toplantı öncesi kameraların üstünü kapatan koruma görevlisi Çağlar Türkmen de gözaltına alındı. Türkmen'in, İBB Özel Kalem Müdürlüğü personeli olduğu ortaya çıktı.



GÖZALTI LİSTESİ

❱ Turan Aydoğan CHP eski İstanbul Milletvekili

❱ Şafak Başa İSKİ Genel Müdürü

❱ Begüm Çelikdelen

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı

❱ Melih Geçek İSTTELKOM A.Ş Genel Müdürü

❱ Zeynep Ayten Gözdem Ongun Murat Ongun'un eşi

❱ Cevat Kaya Emekli/Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi

❱ Hakan Aplak İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü

❱ Nazan Başelli İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü

❱ Ali Rıza Akyüz Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi

❱ Kadriye Kasapoğlu İBB Özel Kalem Müdürü

❱ Murat Yazıcı Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı

❱ Elçin Karaoğlu İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürü

❱ Naim Erol Özgüner İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

❱ Arif Gürkan Alpay İBB Genel Sekreter Yardımcısı

❱ Adem Şanlısoy İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı

❱ Onur Aldı Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı

❱ Erdinç Çolak Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı

❱ Onur Soytürk Eski İmar A.Ş Genel Müdürü

❱ Turgut Tuncay Önbilgin İBB Eski Genel Sekreter Yardımcısı

❱ Mehmet Çakılcıoğlu İBB Eski Genel Sekreteri

❱ Arif Gürkan Alpay İBB Genel Sekreter Yardımcısı

❱ Fatih Özçelik İBB Kamulaştırma Şube Müdürü

❱ Ramazan Gülten İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

❱ Engin Ulusoy İBB Eski Zabıta Daire Başkanı

❱ Murat Selvi İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı

❱ Nurten Uğursoy İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı

❱ Serap Öbekci İBB Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı

❱ İhsan Yılmaz Eski İBB Etüt ve Proje Daire Başkanı

❱ Hülya Kırlıkova Eski İBB Reklam Yönetimi Şube Müdür Yardımcısı

❱ Yeşim Özay Kültür A.Ş. çalışanı

❱ Mustafa Kemal Özcengiz Kültür A.Ş. çalışanı

❱ Onur Can Tekbaş İBB Akıllı Şehir Müdürlüğü'nde Bilgisayar Programcısı

❱ Faik Özberk Eski İSKİ Satın Alma Şefi

❱ Gökhan Köseoğlu Kültür A.Ş. Hakediş Şefi

❱ Metin Bal Kültür A.Ş. Reklam Şefi

❱ Hakan Karaköse Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı

❱ Mehmet Şahin Emlak Danışmanı

❱ Çağlar Türkmen Güvenlik

❱ Meral Çakır Mali Müşavir

❱ Yakup Öner İBB Mühendisi - Danışman

❱ Ali Ayçiçek Eski İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı

❱ Oya Özinan Kültür A.Ş. çalışanı

❱ Fikret Şimşek İşadamı

❱ Yılmaz Şimşek İşadamı

❱ Dursun Balcıoğlu İşadamı

❱ Rasim Kaya İşadamı - Kaya Ulaşım Hizmetleri ve Filo

Kiralama Sanayi ve Ticaret Limited Şirket sahibi

❱ Mete Mağden İşadamı - Tool Design şirketi kurucu ortağı

❱ Songül Çar İSPER Uzmanı



PARA KASALARI DEŞİFRE EDİLDİ

İmamoğlu'na rüşvet veren bazı işadamlarının para kasaları deşifre edildi. Operasyonda deşifre edilen para kasalarında yüklü miktarlarda banknotlar olduğu tespit edildi. Rasim Kaya isimli iş insanının Ankara'daki ofisinde yapılan aramada kaynağı bilinmeyen milyonlarca lira ortaya çıktı. Beylikdüzü'nde sahibinin Mehmet Şahin olduğu tıp merkezinde 15 bin adet fişek çıktığı görüldü. Abat Tıp Merkezi'ne ait olmayan birçok farklı isimde kaşeler de ele geçirildi. Bu kullanılan kaşelerin, farklı isimlerdeki paravan şirketlerin kaşeleri olup olmadığı da merak konusu oldu.



SES KAYITLARI DELİL OLDU

Hüseyin Aydın, yaşananlara dair elinde delil olması amacıyla bazı görüşmeleri gizlice kaydettiğini ve bu kayıtları soruşturma dosyasına sunduğunu da aktardı. Kayıtlarda, eski milletvekilinin alınan paranın rüşvet niteliğinde olduğunu kabul ettiği öne sürüldü. Aydın ifadesinde, bu süreçte hem kendisinin hem de arkadaşı Necmettin Şimşek'in mağdur olduğunu vurguladı.



ONGUN, EŞİ ÜZERİNDEN RÜŞVET TEZGÂHLADI

İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk ağına yönelik operasyonda iki isim dikkat çekti. Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya. İki isim hakkında da çarpıcı iddialar soruşturma dosyasına girdi. Gözdem Ongun'un sahibi olduğu Byzag Sanat Tasarım ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinden rüşvet alındığı ileri sürüldü. Dosyada 'şüpheli' olarak ifadesi alınan Muhittin Palazoğlu, Gözdem Ongun'un şirketi Byzag'a firari Emrah Bağdatlı'nın tedhitvari mesajları üzerine kardeşi Ahmet Palazoğlu'na ait Adstation isimli reklam firması üzerinden 600 bin TL gönderildiğini anlattı. Bu ifadenin ardından Byzag Sanat'ın şirket hesabının incelenmesi sonrasında, İBB'nin ihale verdiği birçok reklam firmasından para gönderildiği tespit edildi. Murat Ongun'un bu şekilde Emrah Bağdatlı aracılığıyla reklam şirketlerinden alınan rüşveti eşinin firmasına gönderilmesini sağladığı belirlendi. Savcılık, Gözdem Ongun'a, şirketin faaliyetleri ile uyuşmayan bu transferlerin neden gerçekleştirildiğini soracak.

KAYINBİRADER KASA

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi şüpheli Cevat Kaya hakkında da ilginç iddialar bulunuyor. Ekrem İmamoğlu'nun "para kasalarından" biri olduğu iddia edilen Cevat Kaya'nın, mal varlığındaki artışın dikkat çekici olduğu konuşuluyor. Tanık anlatımlarında da Cevat Kaya'nın İmamoğlu ailesinin kasası olduğu belirtilirken, MASAK'tan alınan raporlar da Cevat Kaya'nın mal varlığındaki artışları işaret ediyor. Fatih Keleş, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Tuncay Yılmaz gibi isimlerin de suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun kasası oldukları iddia edilmişti.



VEKİLE 500 BİN DOLARLIK TAHLİYEYİ DURDUR PARASI

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren Hüseyin Aydın'ın anlatımları da dikkat çekti. İddialara göre, Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da İBB Başkanlığını kazanmasının ardından KİPTAŞ, sözleşmeye aykırı kullanım nedeniyle Necmettin Şimşek'e ait bir şirket için tahliye davası açtı. İlk dava reddedilse de açılan ikinci davada 2020'de tahliye kararı çıktı. İstinaf Mahkemesi de 13 Mart 2024'te bu kararı onayladı. Bu süreçte, Necmettin Şimşek ve aracı Hüseyin Aydın, tahliye kararının uygulanmaması için Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen bir isim olan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'a ulaştı. Hüseyin Aydın'ın ifadesine göre, Turan Aydoğan ile yapılan görüşmelerde, tahliye işleminin durdurulması için toplam 500 bin dolar talep edildi. İlk aşamada 200 bin doların Aydoğan'a teslim edildiği, kalan 300 bin doların ise sürecin ilerleyişine göre alınacağı iddia edildi.



RÜŞVET ÇARKININ İSKİ AYAĞI ORTAYA ÇIKTI

İSKİ'nin tepe yöneticilerinin de rüşvet ağının parçası haline geldikleri ortaya çıktı. İddialara göre İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve Daire Başkanı Adem Şanlısoy ile koordineli olarak; rehabilitasyon projelerinin onayı aşamasında İSKİ'nin olumlu görüş vermesi gerektiğinden, kendilerine başvuran İdris Özceleb ve Muhittin Erusta isimli müştekilerin belgeleri eksiksiz ve tam olmasına rağmen, uzunca bir süre başvurularına olumlu ya da olumsuz cevap vermeyerek işi zora koştu. Bu isimler, müştekiler Özceleb ve Erusta'yı Ekrem İmamoğlu'nun para kasaları Fatih Keleş ve Adem Soytekin'e yönlendirip rüşvet istedi. Aksi halde işlerinin olmayacağını söyledi. Özceleb ve Erusta rüşvet tekfilini kabul etmeyince Şafak Başa, Begüm Çelikdelen vasıtasıyla kendilerine Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla olumlu görüş verilmeyeceğini söyledi.