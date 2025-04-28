Bakan Yerlikaya duyurdu! 8 ilde eş zamanlı operasyon: 169 şüpheli yakalandı!

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından Afyonkarahisar, Yalova, İstanbul, Uşak, Aksaray, Diyarbakır, Sakarya, Sivas merkezli toplam 68 ilde sabaha karşı düğmeye basıldı. "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 169 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 43 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 43 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri adli makamlarca sürdürülüğü öğrenildi.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ VE YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE TUZAK KURDULAR

Soruşturmalarda; şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden "düşük faizli kredi" ve "yüksek kazanç vaadiyle yatırım" temalarını kullanarak vatandaşları tuzağa düşürdükleri belirlendi. Ayrıca yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya üzerinden çocuk istismarı görüntülerinin satışını yaptıkları tespit edildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN VATANDAŞLARA UYARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Tanımadığınız kişilere para göndermeyelim, kolay kazanç vaad eden tekliflere aldanmayalım. Unutmayalım. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır." ifadelerini kullandı.