Başkan Erdoğan lise öğretmenini son yolculuğuna uğurladı

İmam Hatip Lisesi'nde öğretmeni olan Ahmet Kahraman yaşamını yitirdi. Ahmet Kahraman için İstanbul'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı. Başkan Erdoğan, merhum Kahraman'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Cenaze namazının ardından merhum Kahraman'ın cenazesi dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Erdoğan da bir süre hocası Ahmet Kahraman'ın tabutunu omuzladı.Başkan Erdoğan, "Ahmet Kahraman hocam, İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde Dinler Tarihi hocamızdı. Gerçekten derslerindeki otoritesi, hakimiyeti ve bizlere olan bu noktadaki gerçekten ciddiyeti sebebiyle biz hocamızdan hep memnun olduk. İnşallah hocamız da bizlerden memnun olmuştur. Yol arkadaşı Tayyar Hocam da burada, birlikte hep yol yürüdüler. Biz de onların talebesi olduk. Mekanı cennet olsun" dedi.