Başkan Erdoğan’dan İran’daki patlamaya ilişkin taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İran'da meydana gelen patlama ile ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

"TAZİYELERİMİ SUNUYORUM"

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: İran'ın Bender Abbas şehrindeki bir limanda Cumartesi günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimiz için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Çok sayıda vefat ve yaralının olduğu patlamayla ilgili İran halkının acısını yürekten paylaşıyorum.