BUDO’da 8 sefer iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

GÜNEY MARMARA'DA FERİBOT SEFERLERİNE OLUMSUZ HAVA ENGELİ

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara hattındaki planlı seferler olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Güney Marmara Adalar hattında ise Erdek'ten saat 11.00 ile 19.15, Avşa'dan saat 06.00, 13.00, 16.45, Balıklı'dan saat 07.45, 12.00, 17.45, 20.15, Marmara'dan saat 06.45, 16.00, 21.15 seferlerinin de olumsuz