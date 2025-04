AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Nisan E-Muhtıranın yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajda 27 Nisan tarihinin siyasi hayat içerisinde sembol bir gün olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine bağlı olduğunu ve tüm kadroların bu mücadele için ayakta olduğunu anımsatan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın cesareti ve kararlılığının önderliğinde o geceyi tüm demokratik mücadele gücümüzü yeniden inşa ederek geçirdik. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir Başbakan ve hükümet muhtıraya direndi. O gece demokrasi tarihimiz yeniden yazıldı" vurguladı.E-Muhtıraya verilen cevabı hatırlatan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla muhtıra teşebbüsüne verilen cevapta, 'Başbakan'a bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı'nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez' açıklaması yapıldı. Böylece Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'mizi sömürmeye çalışanlara geçit verilmedi. Bu direniş, demokrasimiz için devrim niteliğinde bir siyasi kararlılıktı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz demokratik devrimlerin "Milli İrade" lehine en dönüştürücü duruşlarından biri budur" dedi.Siyasi tarihte gerçekleşen darbeleri anımsatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti'nin milletin hukukunu korumak ve sosyoekonomik engelleri ortadan kaldırmak için çalıştığını belirten Yazıcı, "Biz, egemenliğin yegane sahibi millet iradesine yönelik teşebbüs karşısında tereddüt etmeden, milletten yana tavır almış, milletin hukukunu devre dışı bırakmayı hedefleyen darbe teşebbüsüne karşı dik durarak, kararlı tavrını hiçbir duraksamaya mahal vermeksizin ortaya koymuş bir kadroyuz" belirtti. AK Parti siyasetinin temelinde millet iradesinin olduğunu kaydeden Yazıcı, "AK Parti, milletimizden aldığı güçle, milletimizin hukukunu çiğnetmeden 27 Nisan darbe teşebbüsünü geri püskürtmüş, bildiri metnini buruşturup atmıştır. AK Parti, liderinin öncülüğünde hep birlikte milletin hukukuna sahip çıkarak dik durmuş, darbeyi önlemiştir. Çok partili siyasi tarihimizde bu duruş ilktir ve çok kıymetlidir" dedi.27 Nisan E-Muhtırasının yıldönümü nedeniyle AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Demokrasimize muhtırayla müdahale girişiminin fakat daha da önemlisi muhtıranın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve hükümetin iradesiyle tarihin çöplüğüne atılmasının yıldönümü. O gün siyasi mücadele, demokrasinin yanında duranlarla muhtıranın arkasında duranların mücadelesiydi. Bu zaviyeden bakınca maalesef bugün de değişen bir şey yok" ifadelerini kullandı.27 Nisan yıldönümü vesilesiyle açıklamalarda bulunan MEB Bakanı Yusuf Tekin, siyasi tarihteki müdahaleler silsilesinden biri olduğunu belirterek, 27 Nisan'ın üzerinden 18 yıl geçtiğini vurguladı. Tekin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bugüne dek, millet adına ve her alanda daha güçlü bir Türkiye için yürüttüğümüz mücadelelerle, Türkiye'de vesayetin, cuntanın, millete rağmen iktidar olmanın kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı. Her türlü vesayete karşı dik duruş sergileyen milletimizle birlikte, karanlığa karşı aydınlığın, umudun ve geleceğin tarafında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 27 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ilk olduğunu vurgulayarak, "27 Nisan e-muhtırası, millet iradesine parmak sallayan vesayet zihniyetinin son çırpınışlarından biriydi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinde bir cuntaya karşı dimdik duran ilk siyasetçi olarak, vesayet anlayışının tarihe gömülmesine öncülük etti" ifadelerini kullandı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yayınladığı mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde her zaman demokrasi ve milli iradenin safında yer aldıklarını kaydederek, "Hukuk Devleti ilkemizden taviz vermeden darbecilerin, cuntacıların ve demokrasi düşmanlarının bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap vermelerini sağladık. Demokrasimizin kara lekelerinden biri olan 27 Nisan E-Muhtırasını, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin dik duruşu, aziz milletimizin sarsılmaz desteğiyle tarihin çöplüğüne attık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizle omuz omuza yürümeye devam edecek, birlik ve beraberliğimize kasteden vesayet odaklarına asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.