Deprem batıdan doğuya doğru ilerliyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara'da yaşanan son depremlerle ilgili SABAH'a açıklamalarda bulundu. Marmara'da sismik boşluk denilen bölgede küçük ve orta büyüklükteki kırılmaların batıdan doğuya doğru ilerlediğini belirten Prof. Dr. Bektaş, "Depremler İstanbul'un batısından doğusuna göç etmiştir. Son yaşanan deprem Orta Marmara fayında yaşandı. Bu fay hareketli bir fay. Hareketli fay en fazla 6.5 büyüklüğünde deprem üretir" dedi.Prof. Dr. Osman Bektaş, "1999 depreminden sonra tüm Türkiye'deki ve yurt dışındaki yer bilimcileri şu görüşü savunuyorlardı. 'Erzincan'dan başlayan deprem göçü batıya doğru geldi, 1999 İzmit depreminden sonra da İstanbul'u yıkacak' denildi. Ancak 6.2'lik deprem bu görüşü yıktı. Sürüklenen kısım depremlerin ilerleyişini önler. Tıpkı 1912 Şarköy depremi İstanbul'a doğru ilerlerken, bunu o bölgenin sürüklenen kısmı durdurdu. Ola ki Adalar'da deprem olsa bu depremin doğuya doğru ilerlemesi gerekir. Ama batıya doğru ilerse bu sürüklenme bölgesi yine tampon bölgesi yapar. Yani batıya doğru ilerlemesini durdurur" diye konuştu. Bu arada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün saat 21.09'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.