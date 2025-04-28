Özgür Özel’in şovuna, çiftçilerden tokat gibi yanıt! “Mitingdeki traktörler, devletin çiftçiye sağladığı desteklerin göstergesi”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çiftçileri siyasi şov malzemesi olarak kullandığı Yozgat mitinginde, çiftçilerin zor durumda olduğuna yönelik iddialarına Yozgat'ın merkeze bağlı Baltasarılar ve Alemdar köyündeki çiftçilerden cevap geldi. Mitingde sıralanan traktörlerin devletin çiftçilere sağladığı imkanlar sayesinde alındığını ve tarımsal faaliyetten kazançlarından memnun olduklarını anlatan çiftçiler, devletin şimdiye kendilerine hep sahip çıktığını ve yanlarında olduğunu dile getirdi. İşte çiftçilerin anlattıkları:
'DEVLETİN SAYESİNDE ALDIK'
Baltasarılar Köyü Muhtarı Orhan Çağlayan:
2002'de inşaat işçiliğini bırakıp köye döndüm.
Babamdan kalan traktörle başladım. Sonrasında
devlet destekleriyle ikinci traktörümü aldım.
Meydanlarda gösterilen traktörlerin hepsi devlet
destekleriyle alınmış. Çiftçinin siyasete alet edilmesi
yanlış.
Alemdar Köyü Muhtarı Cevdet Ortak:
19
yıldır köyünde üretim yapıyorum. Üstelik köyümüz
Yozgat'ın en kıraç ve arazisi kısıtlı köyü. Bin
500 dönüm ekilebilir alanımız var. Arazi parçaları
küçük ama devletin verdiği desteklerle çalışıp
kazanıyoruz. Yüz hayvanlık mandıram var.
Çocuklarımı çiftçilikten kazandığım parayla
evlendirdim. Para kazanamasak neden çalışalım?
Şehirde memurdum istifa edip geldim, toprağımda
kazanmıyorsam neden geldim. TKDK destekleriyle
tarım aletlerimizi aldık. Traktörümüzü sıfır
faizle yeniledik. Özgür Özel siyaset yapayım derken,
bu işin reklamını yaptı. Öldük, bittik diyenleri
canlı yayında tartışmaya davet ediyorum.
Adem Çağlayan:
7 kardeşiz. Geçmişte bir
traktörü güç bela almıştık. Şimdi ise devlet destekleriyle
milyonluk traktörlere sahip olduk. CHP
mitinginde gösterilen traktörler, aslında devletimizin
çiftçiye sağladığı desteklerin göstergesi oldu.
Allah devletimizden razı olsun.
Ali Çelik:
Geçmişte eşeği dahi alamayan
insanlar, imdi devlet destekleriyle lüks traktörlere
biniyor. O mitingde gösterilen traktörlerin çoğu da
devlet desteğiyle alınmış. Hükümetimizden memnunuz.
'ÇALIŞAN KAZANIYOR'
Bekir Ortak:
15 yaşından bu yana çiftçilik yapıyorum ve alın terimin karşılığını alıyorum. Şu anda 120 büyükbaş hayvanım var. Devlet destekleriyle traktörlerimizi yeniliyoruz. Her sene bir daire alıyorum. Çaresizlik yok, çalışan kazanıyor.
Musa Pekel:
Antalya'da 20 yıl muhasebecilik yaptıktan sonra köyüme döndüm. Devletin verdiği destekler sayesinde yatırımlarımı gerçekleştirdim. Muhasebecilikte 20 yılda kazanamadığımı köyümde çiftçilikte 4 yılda kazandım. Tarım ve hayvancılıkla kazançlı bir hayat kurduk. Gençlere tavsiyem köylerine dönsünler. Çünkü köyde birkaç yıllık üretimle dairesini alabilir. Çiftçi kendi işi gücünde. Siyasette meydanlarda işi olmaz.
Bilal Efe Çağlayan:
17 yaşındayım. Çiftçiliği seviyorum. Babadan miras kalan topraklarda, modern traktörlerle çalışıp üretim yapıyoruz. Köyde de bilgisayarımız ve her türlü teknolojik alet var. Arkadaşlarıma da topraklarına sahip çıkmalarını tavsiye ediyorum.
Beytullah Pekel:
Devletimiz sayesinde lüks traktörlere biniyoruz. Gençlerimize çağrım: Toprağınıza sahip çıkın, üretin.
Yakup Çınar:
Eskiden tohumu elle saçıyorduk. Şimdi devlet desteğiyle aldığımız makinelerle saçıyoruz. Her işimizi kolaylaştırdılar.