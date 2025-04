Özgür Özel’in şovuna, çiftçilerden tokat gibi yanıt! “Mitingdeki traktörler, devletin çiftçiye sağladığı desteklerin göstergesi”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çiftçileri siyasi şov malzemesi olarak kullandığı Yozgat mitinginde, çiftçilerin zor durumda olduğuna yönelik iddialarına Yozgat'ın merkeze bağlı Baltasarılar ve Alemdar köyündeki çiftçilerden cevap geldi. Mitingde sıralanan traktörlerin devletin çiftçilere sağladığı imkanlar sayesinde alındığını ve tarımsal faaliyetten kazançlarından memnun olduklarını anlatan çiftçiler, devletin şimdiye kendilerine hep sahip çıktığını ve yanlarında olduğunu dile getirdi. İşte çiftçilerin anlattıkları:2002'de inşaat işçiliğini bırakıp köye döndüm.Babamdan kalan traktörle başladım. Sonrasındadevlet destekleriyle ikinci traktörümü aldım.Meydanlarda gösterilen traktörlerin hepsi devletdestekleriyle alınmış. Çiftçinin siyasete alet edilmesiyanlış.19yıldır köyünde üretim yapıyorum. Üstelik köyümüzYozgat'ın en kıraç ve arazisi kısıtlı köyü. Bin500 dönüm ekilebilir alanımız var. Arazi parçalarıküçük ama devletin verdiği desteklerle çalışıpkazanıyoruz. Yüz hayvanlık mandıram var.Çocuklarımı çiftçilikten kazandığım paraylaevlendirdim. Para kazanamasak neden çalışalım?Şehirde memurdum istifa edip geldim, toprağımdakazanmıyorsam neden geldim. TKDK destekleriyletarım aletlerimizi aldık. Traktörümüzü sıfırfaizle yeniledik. Özgür Özel siyaset yapayım derken,bu işin reklamını yaptı. Öldük, bittik diyenlericanlı yayında tartışmaya davet ediyorum.7 kardeşiz. Geçmişte birtraktörü güç bela almıştık. Şimdi ise devlet destekleriylemilyonluk traktörlere sahip olduk. CHPmitinginde gösterilen traktörler, aslında devletimizinçiftçiye sağladığı desteklerin göstergesi oldu.Allah devletimizden razı olsun.Geçmişte eşeği dahi alamayaninsanlar, imdi devlet destekleriyle lüks traktörlerebiniyor. O mitingde gösterilen traktörlerin çoğu dadevlet desteğiyle alınmış. Hükümetimizden memnunuz.15 yaşından bu yana çiftçilik yapıyorum ve alın terimin karşılığını alıyorum. Şu anda 120 büyükbaş hayvanım var. Devlet destekleriyle traktörlerimizi yeniliyoruz. Her sene bir daire alıyorum. Çaresizlik yok, çalışan kazanıyor.Antalya'da 20 yıl muhasebecilik yaptıktan sonra köyüme döndüm. Devletin verdiği destekler sayesinde yatırımlarımı gerçekleştirdim. Muhasebecilikte 20 yılda kazanamadığımı köyümde çiftçilikte 4 yılda kazandım. Tarım ve hayvancılıkla kazançlı bir hayat kurduk. Gençlere tavsiyem köylerine dönsünler. Çünkü köyde birkaç yıllık üretimle dairesini alabilir. Çiftçi kendi işi gücünde. Siyasette meydanlarda işi olmaz.17 yaşındayım. Çiftçiliği seviyorum. Babadan miras kalan topraklarda, modern traktörlerle çalışıp üretim yapıyoruz. Köyde de bilgisayarımız ve her türlü teknolojik alet var. Arkadaşlarıma da topraklarına sahip çıkmalarını tavsiye ediyorum.Devletimiz sayesinde lüks traktörlere biniyoruz. Gençlerimize çağrım: Toprağınıza sahip çıkın, üretin.Eskiden tohumu elle saçıyorduk. Şimdi devlet desteğiyle aldığımız makinelerle saçıyoruz. Her işimizi kolaylaştırdılar.