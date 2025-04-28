Başkan Erdoğan'dan Özel'e deprem tepkisi: İstanbul'un yolunu 5 gün sonra hatırladı

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası vatandaşlara seslendi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ekranları başında sosyal medya platformlarında ve radyo kanallarında bizleri takip eden vatandaşlarımı buradan muhabbetle selamlıyorum.

Güvenlikten, dış politikaya, çalışma hayatından, deprem başta olmak üzere doğal afetlerle ilgili yürütülen çalışmalara birçok konuyu ele aldığımız bir kabine toplantımızı daha tamamladık.

İstişarelerimizin içeriğine geçmeden evvel son toplantımızdan bu yana millete hizmet yolunda neler yaptığımızı kısaca hatırlatmak istiyorum.

Aziz milletim, değerli basın mensupları aşkla çalışan yorulmaz düsturu ile yine hizmetlerle eserlerle açılışlarla dolu bir iki hafta geçirdik.

17 Nisan tarihinde tarım alanında ülkemizin en stratejik projelerinden Silvan Sulama Kanalı tünelinin kazısını canlı bağlantıyla başlattık.

Toplam 12 milyar liralık yatırımla hayata geçireceğimiz Silvan Tüneli bölgenin kaderini değiştirecek, muhteşem bir eserdir.

Ayrıca 11,2 metre kazı çapı ile ülkemizin en büyük sulama tüneli olacaktır. Aynı gün 18 haftalık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 2094 komando uzman erbaşımızın mezuniyet heyecanına ortak olduk.

Rabbim Kahraman komandolarımızın ayağına taş değdirmesin diyorum. Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında fedakarca görev yapan Peygamber ocağımızın her bir mensubuna bugün bir kez daha teşekkür ediyor, mehmetçiklerimizin tek tek gözlerinden öpüyorum.

18 Nisan Cuma günü İstanbul'da Filistin'i destekleyen parlamentolar grubuyla bir araya geldik. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destek tüm dünyanın malumudur. Bunu da en iyi ve en yakından Filistinli kardeşlerimiz bilir. Daha düne kadar Filistin direnişine terörizm diyenlerin hükümetimizin Filistin politikasına yönelttikleri eleştirilerin hiçbir kıymeti olamaz.

Onların ne müktesebatı ne de siyasi tarihleri bizim duruşumuzu anlamaya yetmez. Filistinlilerin özellikle de Gazzeli mazlumların şanlı mücadelesi yolsuzluk iddialarına alet edilemeyecek kadar temiz bir mücadeledir. Bugün şu hususun altını tekrar çizmek isterim. Tıpkı Doğu Kudüs ve Batı Şeria gibi Gazze'de Filistin halkınındır.

Gazzeli kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya İnşallah devam edecektir.

Filistin halkı teslim olmayacağını, vatanlarını terk etmeyeceğini, zalime hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğini tüm imkansızlıklara tüm barbarlıklara rağmen defalarca göstermiştir.

Filistin halkı teslim olmayacağını, vatanlarını terk etmeyeceğini, zalime hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğini tüm imkansızlıklara tüm barbarlıklara rağmen defalarca göstermiştir.

"İnşallah bundan sonra da barış ve istikrar için çalışmayı sürdüreceğiz"

18 aydır Gazze son yüzyılın en acımasız katliamlarının yanı sıra tüm insanlığın yüz akı olacak destansı bir direnişe de sahne olmaktadır. Daha fazla kan dökerek, daha fazla çocuk öldürerek insanları aç, susuz, ilaçsız bırakarak varılabilecek hiçbir yer olmadığı artık görülmelidir. Herkes aklını başına toplamalı ve bölgemizin istikrarı için açılan fırsat pencerelerini hoyratça heba etmemelidir.

Biz bunu istiyoruz bunun için mücadele ediyoruz. Ne söylüyorsak da bölgemizdeki tüm halkların huzuru, güvenliği ve barış içinde bir arada yaşaması için söylüyoruz.

İnşallah bundan sonra da barış ve istikrar için çalışmayı sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar Filistin dostlarıyla buluşmamızın ardından 3 Uluslararası Yeditepe Bienali'nin açılışını gerçekleştirdik.

Kadın ve demokrasi derneğimiz KADEM'in 5. olağan genel kurulu kadın hakları ve aile kurumuna verdiğimiz önemin altının çizilmesine vesile olduk. Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılış töreninde de Bağcılarlı kardeşlerimizle kucaklaştık.

"45 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine vermiş olacağız"

Hastanemizin ilçemize ve İstanbul'umuza tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. 400 yataklı bu yeni hastanemizin hizmete girmesiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastane'mizin yatak kapasitesini 900'e yükseltmiş oluyoruz.

2025 yılı sonunda kamuya ait 10 bin 582 yatağı da İstanbulluların istifadesine sunacağız.

Planlama aşamasında olan 16 bin yatak kapasiteli 23 sağlık tesisini de yakın zamanda İstanbul'umuza kazandırmayı hedefliyoruz. İstanbul'a bunları yaparken diğer illerimizi elbette ihmal etmiyoruz. Ülkemiz genelinde 37 bin 417 yataklı 25 şehir hastanemizi tamamlayarak hizmete açtık.

11 şehir hastanemizin inşası halen sürüyor. Hale proje ve arsa sürecindekiler de bittiğinde yaklaşık 60 bin yatak kapasiteli 45 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine vermiş olacağız.

İstanbul halkına hizmet edecek sağlık tesislerinin yollarını dahi açmaktan aciz zihniyete rağmen sağlıkta hizmet çitamızı sürekli yukarı taşıyoruz. Bu süreçte aynı zamanda geçmişin hatalı politikalarının yol açtığı sıkıntıları telafi edecek adımlar atıyor projeleri hayata geçiriyoruz.

NÜFUS UYARISI:

Türkiye nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Muhalefet buna önem vermiyor olabilir ancak nüfus meselesi milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir. Hiçbir hükümet bu tehlikeye gözlerini kapatamaz. Şimdiden gerekli tedbirleri almaz ve yanlış uygulamaların üzerine kararlılıkla gitmezsek, yarın çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşmamız mukadderdir.

Bundan 31 yıl önce başlayan uzay maceramız Türksat 6A ile çok farklı bir seviyeye çıktı. Yüzde 80 yerlilik oranına sahip Türksat 6A sayesinde Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülke arasına girdi. Bölgemizde ve ötesinde yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyoruz.

Pakistan'la Hindistan arasında tırmanan gerilimin daha vahim boyutlara evrilmeden bir an önce düşürülmesini arzu ediyoruz.

Dışişleri Bakanlığımız ve diğer birimlerimizle süreci yakından izliyoruz. 23 Nisan'da yüzlerce çocuğu TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği vesilesiyle Külliyemizde misafir etmenin bahtiyarlığını yaşadık.



UEFA gençlik liginde finale yükselen Trabzonspor U19 takımımıza bu akşam Barcelona ekibiyle oynayacakları final karşılaşmasında başarılar diliyorum.





İran'da bir limanda cumartesi günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimiz için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.



Yarın Türkiye-İtalya dördüncü hükumetler arası zirve toplantısı için İtalya'ya gideceğiz. Hafta sonu da gerek yapımı tamamlanan eserlerin açılışını yapmak, gerekse Teknofest'te gençlerimizin heyecanını paylaşmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacağız.

İSTANBUL'DAKİ DEPREM:

23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan ve çevre illerimizde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem hepimizi derinden etkiledi ve endişelendirdi. Depremin sarstığı tüm vatandaşlarımıza bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Hamdolsun herhangi bir can kaybımız veya deprem kaynaklı yaralanan hiçbir vatandaşımız olmadı. Sadece deprem sonrası panikle düşme veya yüksekten atlama sebebiyle 173'ü İstanbul'da olmak üzere toplam 236 kardeşimiz hafifçe yaralandı. Dün de Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldık. Elazığlı kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyor yine burada Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda vefat eden iki evladımız ve babalarına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Depremin haberini alır almaz ilgili bakanlarımızı İstanbul'a gönderdim hızla Türkiye Afet Müdahale Planı'nı devreye aldık. 350 noktada vatandaşlarımıza sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yaptık. Toplam altı hava aracı gözlem yapmak üzere havalanmıştır. Operatörlerimiz tarafından 136 ilave baz istasyonu devreye girmiştir. İlk saatlerde oluşan aşırı yoğunluk dışında iletişimde herhangi bir aksaklık tespit edilmemiştir. Çevre illerdeki belediyelerimiz depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak ve ihtiyaçlarını gidermek için hemen İstanbul'a koşmuştur. 13 ilçe belediyemizin yanı sıra Sakarya, Konya ve Kocaeli Büyükşehir belediyelerimizle İstanbul halkının yanında olduk.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ:

Muhalefetin yıllardır ciddi paralar harcayarak reklamını yaptığı projelerin ise vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu gün nasıl sınıfta kaldığını hepimiz gördük. Hiç kimseyle polemiğe girmemeye özen gösterdik, fakat çarşambadan beri öyle iftiralara maruz kaldık ki inanın bunlara sessiz kalmak mümkün olmuyor. Biz millete saygımızın bir gereği olarak sükûnet ettikçe muhataplarımız çok daha pervasız daha sorumsuz bir dil kullanıyor. Bunu geçmişte afetlerde defalarca yaşadık, maalesef yine yaşıyoruz. Ana muhalefet partisinin genel başkanı İstanbul'un yolunu ancak beş gün sonra hatırlayabilmiştir. İstanbullular depremin şokunu atlatmaya çalışırken sayın genel başkan miting yaptı daha önce açılan eserleri bir kez daha açtı ama İstanbul'un derdiyle dertlendiğini gösterecek hiçbir adım atmadı. Bu milletin gündeminden tamamen kopmak demektir. Görüyoruz ki tüm dostane uyarılarımıza rağmen 6 Şubat depremlerinde milletimizi rencide eden hatalardan ders alınmıyor. Bu süreçte yürütülen çalışmaları önce Ankara'dan takip ettik ardından akşamüstü İstanbul'a geçerek AFAD'la ilgili arkadaşlarımızdan en güncel bilgileri aldık talimatlarımızı verdik. Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızın çarşamba günü partimizin grup toplantısında detaylarıyla milletimizle paylaşacağız. Dolayısıyla bugün bu konuya girmeyeceğim. Bu konuda muhalefetin ve marjinal çevrelerin baskılarına teslim olsaydık çok daha acı verici hadiselerle karşılaşırdık ama biz milletimizin güvenliği ve huzuru için ne yapmamız gerekiyorsa onu hayata geçirmekte kararlı davrandık. Bundan sonra da aynı sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz.