Meclisin gündemi yoğun

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak olan TBMM Genel Kurulunda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayanlara verilen idari para cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Kanun Teklifi görüşülecek.Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çarşamba günü partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşması bekleniyor.Komisyon gündemleri de oldukça yoğun. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonunda, Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybedenlerin yakınları dinlenecek. Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı (AA) yetkilileri ile yapay zeka alanında çalışanlar sunum yapacak.Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonda, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye kararlarına uyma oranının artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunulacak.Dışişleri Komisyonunda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 6 kanun teklifi görüşülecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine devam edilecek. Komisyonun, bu haftaki toplantılarında, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Etimine A.Ş, TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş'nin bilanço ve netice hesapları ele alınacak.