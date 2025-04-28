SABAH İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın ifadesine ulaştı: Ekrem İmamoğlu ve rüşvet talimatı iddiasına bakın ne dedi!

İMAMOĞLU BANA, "GENEL MÜDÜRE YUMRUK ATMIŞSIN" DEDİ

Müşteki Özcelep beyanında, "Su havzaları hariç diğer belirttiğim yerlerden olumlu görüş geldi. 3 ay geçmesine rağmen bir görüş verilmediğinden Şafak Başa'dan randevu aldım. Şafak bana 'Fatih Keleş'in yanına git. Ne veriyorsan ver, senin işini ancak o çözebilir. Fatih Keleş bize talimat verirse 10 dakikaya yazını hazırlarız' dedi. Ekrem İmamoğlu'nu Trabzon'dan tanıdığımdan ve aramızda bir samimiyet bulunduğundan dolayı geçen sene Ramazan bayramında ve geçen haftaki mitingi için Trabzon'a geldiğinde her ikisiyle de Ramada Hotel'in lobisinde görüştüm. Durumu anlattığımda bana, 'sen genel müdüre küfür edip yumruk atmışsın' diyerek Fatih Keleş'in kendisine bu şekilde bilgi verdiğini söyledi. Ben de kendisine böyle bir olayın yaşanmadığını belirttim. İSKİ'de yapılan haksızlıkları tak tak kendisine anlattığımda konuyu inceleyeceğini söyledi. Nitekim sorunu çözemedim. Meğerse bunlar zaten Ekrem İmamoğlu, Ali Nuhoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Murat Ongun beraber hareket ediyorlarmış. Kurdukları bu yapı üzerinden insanlardan rüşvet topluyorlarmış. Ben bu rüşveti vermediğimden dolayı iki yıldır mağdur durumdayım" diye konuştu.