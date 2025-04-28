SABAH İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın ifadesine ulaştı: Ekrem İmamoğlu ve rüşvet talimatı iddiasına bakın ne dedi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada ikinci operasyon geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 52'ye yükseldi.
İSKİ MÜDÜRÜN İFADESİNE ULAŞILDI
Gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın 20 sayfalık emniyet ifadesine ulaşıldı. Aylık gelirinin 100 bin olduğunu belirten Başa'a Muhittin Erusta isimli kişinin müşteki olarak verdiği ifadesindeki iddialar soruldu. Muhittin Erusta ifadesinde, "Begüm Çelikdelen ile yaptığım bir görüşmede kendisi bizzat bana, rüşvet vermediğimiz için Ekrem İmamoğlu'nun kendisine bu yazıyı kesinlikle Tampa Madencilik'e vermeyeceksiniz diye talimat verdiğini söyledi. Benden rüşvet isteyen Ekrem İmamoğlu, Adem Şanlısoy, Fatih Keleş, Begüm Çelikdelen, Şafak Başa isimli şahıslarda şikayetçiyim" dedi.
TEHDİT EDİLDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ
Şafak Başa bu ifadenin asılsız olduğunu belirterek "Kendisini tanımam. İddia edilen olayda idari süreç devam ederken arkadaşlarım bu yerle ilgili yasa gereği olumlu görüş alma imkanı olmadığını ifade ettiler. Bu firmanın temsilcisi veya ortağı olduğunu iddia eden kişi, İSKİ yetkililerini tehdit ettiler. Sözlü tacize varan mesajlar gönderdiler. İdris Özcelep olarak bildiğim şahsın İSKİ çalışanlarına baskı yaparak tehditle görüş almak istediğini biliyorum. İnceleme yapan arkadaşlarım MAPEG ile yazıştıklarını oranın da olumsuz görüş verdiğini, ruhsatlarının bulunmadığını, dolayısıyla ruhsat hakkı olmadığını, bu sebeple bu firmaya olumlu görüş verilemeyeceğini söylediler. Biz de su havzası mevzuatı gereği ilgili birimlerce yazışarak İSKİ olarak olumlu görüş vermedik" dedi.
İMAMOĞLU BANA, "GENEL MÜDÜRE YUMRUK ATMIŞSIN" DEDİ
Müşteki Özcelep beyanında, "Su havzaları hariç diğer belirttiğim yerlerden olumlu görüş geldi. 3 ay geçmesine rağmen bir görüş verilmediğinden Şafak Başa'dan randevu aldım. Şafak bana 'Fatih Keleş'in yanına git. Ne veriyorsan ver, senin işini ancak o çözebilir. Fatih Keleş bize talimat verirse 10 dakikaya yazını hazırlarız' dedi. Ekrem İmamoğlu'nu Trabzon'dan tanıdığımdan ve aramızda bir samimiyet bulunduğundan dolayı geçen sene Ramazan bayramında ve geçen haftaki mitingi için Trabzon'a geldiğinde her ikisiyle de Ramada Hotel'in lobisinde görüştüm. Durumu anlattığımda bana, 'sen genel müdüre küfür edip yumruk atmışsın' diyerek Fatih Keleş'in kendisine bu şekilde bilgi verdiğini söyledi. Ben de kendisine böyle bir olayın yaşanmadığını belirttim. İSKİ'de yapılan haksızlıkları tak tak kendisine anlattığımda konuyu inceleyeceğini söyledi. Nitekim sorunu çözemedim. Meğerse bunlar zaten Ekrem İmamoğlu, Ali Nuhoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Murat Ongun beraber hareket ediyorlarmış. Kurdukları bu yapı üzerinden insanlardan rüşvet topluyorlarmış. Ben bu rüşveti vermediğimden dolayı iki yıldır mağdur durumdayım" diye konuştu.
İDDİALARI REDDETTİ
Bu söz konusu ifadeye karşılık Şafak Başa, "Tüm iddiaları reddediyorum. Tamamen iftiradır. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. İSKİ tarihinin en fazla kaçak yapılaşma ile ilgili mücadele eden genel müdürü olabilirim. Bu yüzden bu işlemlerle ilgili bu tür olayla karşılaşıyorum ama hiçbir şekilde hukuka aykırı karar ya da görüş verdiğim olmamıştır. 32 yıllık meslek hayatım ve 6 yıllık İSKİ müdürlüğü kariyerimde böyle bir iftirayla karşılaşmadım" diye cevap verdi.
"İŞ DOLAYISIYLA BİR ARADAYIZ"
Şafak Başa'ya dosyadaki diğer şüphelilerle verdiği baz kayıtları soruldu. Şafak Başa bu soruya, "Ortak alanlarda baz vermemizdeki sebep iş dolayısıyla bir arada olmamızdan dolayıdır. Haftada en az 2-3 kez İBB binasında ve farklı birimlerde ister Bakırköy binası olsun ister Kasımpaşa binası olsun, toplantılara katılırım" diye cevap verdi.