SON DAKİKA: RTÜK Başkanı gazeteci İpek Özbey ile fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu: ’Bir grup elit...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK değil, RİTÜK olsun. Yani Radyo İnternet ve Televizyon Üst Kurulu olsun tartışmasını kendi aramızda yapıyoruz. Son yapmış olduğumuz düzenlemeleri de görüş olarak yetkili kurullara gönderdik. Meclis'imiz uygun görürse gerekli düzenlemeleri de yapmış olacağız." dedi. YouTube'da lisans alınması gerektiğini belirten Şahin, "Lisanstan kaçmak için yurt dışından yayın yapmaya çalışırlarsa buna da müdahale ederiz, çok zor bir şey değil." ifadelerini kullandı. Şahin, radyo ve televizyonların yayın ihlallerine dikkat çekti, "Ben ceza verdim diye göğsünü gere gere gezen bir insan değilim. Ceza vermeyen başkan olarak ünlenmek istiyorum ama yapacak bir şey yok. Yayıncılarımız yaptıklarıyla bizi cezacı başkan durumuna düşürüyorlar." diye konuştu.

"BEN CEZA VERMEYEN BAŞKAN OLARAK ÜNLENMEK İSTİYORUM AMA YAYINCILARIMIZ YAPTIKLARIYLA BENİ CEZACI BAŞKAN YAPIYORLAR"

Canlı yayına yansıyan küfür ve hakaret görüntülerini de değerlendiren Şahin, "Kanunla, yayın ilkeleri ile hatta insanlıkla bağdaşmıyor. Kimsenin vefat eden annesine çocuklarına, ailesine, kendisine küfür edemezsiniz. Bunu da canlı veremezsiniz. Gerekli uyarıları yaptık, dikkate alanlara bir şey yapmadık. Ama uymayanlara en ağır cezaları uyguladık. Bizim müeyyide uygulamamız en son iş. Ben ceza verdim diye göğsünü gere gere gezen bir insan değilim. Ceza vermeyen başkan olarak ünlenmek istiyorum ama yapacak bir şey yok. Yayıncılarımız yaptıklarıyla bizi cezacı başkan durumuna düşürüyorlar." dedi.

"BİZE BAĞLI BİR KURULUŞUN BOYKOT EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEDİM ETMEM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in medya kuruluşlarına yönelik boykot çağrısının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Şahin, "Özgür Özel'in de bu boykotu çok anladığını düşünmüyorum. Anamuhalefetin başındaki bir Genel Başkan daha dikkatli olmalı. Yapılan boykot da yerine ulaşmadı. İnsanlar daha fazla sahip çıktı. Mesela ATV'deki maçta bunu gördük. Siyaseti öyle yapıyorlar, ben siyasetçi değilim. Ama bir bürokrat olarak bize bağlı bir kuruluşun boykot edilmesine müsaade etmedim, etmem." şeklinde konuştu.

"YOUTUBE YAYINLARINA MÜDAHALE YETKİMİZ VAR"

Şahin, son dönemde YouTube üzerinden sınırsız özgürlük adı altında yapılan yayınlardaki ihlallere de vurgu yaptı. Şahin, "Kişisel yayınlar BTK'nın kontrolünde devam ediyor. Bizi ilgilendiren kısmı da var. 2018 yılında çıkan Kanun ve BTK ile birlikte yaptığımız yönetmeliğe göre bunlar 'isteğe bağlı yayın kuruluşu' olarak görülüyor. Bir yayıncı haber özelinde sürekli yayın yapıyorsa, bunu kamera açıp yapsa da, bir platform üzerinden yapsa da, YouTube üzerinden de yapsa isteğe bağlı yayıncı oluyor ve bizim alanımıza giriyor. Klasik arabalar, doğa ile ilgili yayınlar yapıyorsunuz, bu bizim alanımız değil. Bu BTK'nın alanına giriyor. Habere, diziye, filme özel yayınlar yapanların lisans bedelleri ile ilgili de önemli bir iyileştirme yapmamız lazım. Bu konuda yayıncılarımız lehine bir çalışmamız var." dedi.

"RTÜK DEĞİL RİTÜK OLSUN DİYE ÇALIŞMAMIZ VAR, MECLİS'İMİZ KARAR VERECEK"

YouTube'daki denetimleri artırabilmek için bir de çalışmaları olduğunu söyleyen Şahin, "Radyo İnternet ve Televizyon Üst Kurulu olsun tartışmasını kendi aramızda yapıyoruz. Son yapmış olduğumuz düzenlemeleri de görüş olarak yetkili kurullara gönderdik. Meclis'imiz uygun görürse gerekli düzenlemeleri de yapmış olacağız. Lisanstan kaçmak için yurt dışından yayın yapmaya çalışırlarsa buna da müdahale ederiz, çok zor bir şey değil. BTK orada." ifadelerini kullandı.

"SOKAK RÖPORTAJLARINDA HER TÜRLÜ MELANET VAR"

Sokak röportajları ile ilgili bir yasal düzenleme olup olmayacağı ile ilgili soruya da yanıt veren Şahin, "Sınırsız bir küfür, argo ve hakarete varan yayınların gazetecilik, halkın haber alma özgürlüğü adı altında verilmesi çok komik, Buna artık kimse inanmıyor. Neden sokak röportajlarının yüzde 99'u devlet ve hükümetin aleyhine söylemler üzerine kuruluyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Kusura bakmayın, biz buna izin veremeyiz. Sokak röportajlarında her türlü melanet var. Bunların bizim mecralarımızda bir yayıncı gibi yayınlanmasına müsaade etmeyiz." şeklinde konuştu.

(Sözcü TV sunucusu İpek Özbey, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile çektirdiği fotoğraftan sonra linç edilmişti)

"TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN SINIRI"

Sözcü TV sunucusu İpek Özbey'in kendisi ile çektirdiği fotoğraf sonrası linç edilmesine de değinen Şahin, "Tahammülsüzlüğün sınırı aslında o. Ben televizyonları muhalif ya da iktidar yanlısı diye ayırmıyorum. Ama onların deyimiyle, muhalefet yapan, onlara göre muhalif bir TV'nin yöneticisi, gelip burada RTÜK'te benle görüştükten sonra fotoğraf veriyor, günlerce linç edildi. Koca koca adamlar diyeceğimiz insanlar, o özgürlük timsali, özgürlük uğruna canını verebileceğini söyleyen gazetecilerin o hanımefendiye nasıl muamele ettiklerini görünce ben üzülüyorum. Demek ki dertleri özgürlük, demokrasi, haber özgürlüğü değil. O hanımefendi ne yapabiliriz diye gelip buraya istişare ediyor. Ben zaman zaman onlara giderim, onlar zaman zaman bize gelir. Ben ayrım yapmam." dedi.

"BİR GRUP ELİTİN DOLDURUŞUNA GELİP KÜFÜR EDİP YARGILANMASINLAR DİYE HESABIMI YORUMLARA KAPATTIM"

Şahin, televizyonlarda ve sosyal medya gençleri galeyana getirenler olduğunu belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

Koca koca insanları ve sosyal medyadaki klavye silahşorlarının hezeyanları nedeniyle birçok gencimiz davalarla uğraşıyor. Masumiyetine inandıklarımı hemen geri çekiyorum. Ben bunlarla mücadele etmeye devam edeceğim. Hukuk önünde hakaret edenlerle, iftira atanlarla tek tek hesaplaşıyorum. Bir grup elitin etkilediği gençlerin, insanların düştüğü durum beni üzüyor. Yorumları kapattım, 'Korkak RTÜK Başkanı' dediler. Benim amacım oraya hakaret, küfür yazıp gençler yargılanmasınlar diyeydi. Şimdi açtım, yine küfürlere, hakaretlere başladılar. Her biriyle bağımsız yargı önünde hesaplaşacağız. Ama yine yorumlara kapatayım da gençler bu durumlara düşmesinler diyorum. Ben görevim gereği yapmış olduklarından etkilenmem. Allah iftiradan korusun. Algı operasyonları ile işimizi yapmamızı engelleyebileceklerini mi sanıyorlar, asla!

DİZİLERDE 'DİNDARLARIN HEDEF ALINMASI' İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN YORUM

Yeşilçam'dan itibaren dizilerde ve filmlerde dindar ve muhafazakar insanların hedef alınması ile ilgili soruya da yanıt veren Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Hollywood'a baktığınızda ABD bayrağını, Papazları, haç işaretini yerdiklerini göremezsiniz. Doğrusu budur zaten. Bizde de böyle yapılmalı. Neden Yeşilçam'dan beri Recep, Şaban, Ramazan isimleri hep problemli, biraz avanak insanlar olarak gösteriliyor. Bizim mübarek 3 aylarımızın böyle hedef alınması yazık değil mi? Din adamlarımız neden hiç toplumda saygınlığı olan insanlar olarak gösterilmiyor? Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Her meslek grubunda olduğu gibi buralarda da sorunlu olaylar olabilir. Ama bunu yıllarca empoze etmeye çalışmak kabul edilebilir değil. Bu tür yapımlarda aşırıya kaçanlara cezalar veriyoruz. Toplumsal çatışmayı ortaya koymanın yolu sadece bir tarafı rencide edecek şekilde vermek değil. O zaman iki tarafı ortaya koyacaksınız. Yoksa bir toplumsal olayı anlatırken hep güzelliğini anlatarak veremezsiniz. Hem toplumsal sorunları anlatacaksınız, hem de hakaret etmeyeceksiniz.

DİZİ PLATFORMLARININ 'LGBT' DAYATMASI: BUNU BİZ DE DUYDUK...

"RTÜK platformları da denetliyor ama televizyonlar gibi denetlemiyor." diyen Şahin, Netflix, Amazon Prime, Disney gibi platformların yayınları ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:

Bir kere şifre alarak halka açık olmayan yayınlardan satın alıyorsunuz. Biz bu platformlara çocuk pini denilen bir uygulama getirdik. Çocuk girmek istediğinde ailenin mutlaka haberi oluyor. Dünyada da çok beğenildi. Biz LGBT gibi yapımların özellikle öne çıkarılması, reklam yapılmasına müsaade etmiyoruz. Platformlar da genelde buna uyuyor. Kendi aralarında rekabete aykırı şekilde LGBT meselesini illa vereceksiniz diyorsalar bu da ortaya çıkar. Bugüne kadar biz de duyduk. Ana ihlaller yapmadıkları sürece platformlardaki tolerans miktarı bir miktar yüksek görünebilir. Aile Yılı nedeniyle ailenin yapısına, çocukların ve gençlerin ruhsal ve fiziksel yapılarının bozulmasına sebep olacak, toplumun ahlakını bozacak, milli ve manevi değerimize saldıracak, milli güvenliğimize saldıracak şeyler olursa asla izin vermeyiz.