‘Şovla, sloganla belediye yönetilemez’

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan İzmir'de bir dizi ziyaretlerin ardından Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ı ziyaret etti. Ziyarette yaptığı konuşmada CHP'li belediyelerin hizmetlerine ve İBB Soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.İnan, Menemen Belediyesi'nin CHP zihniyetiyle yönetildiği dönemde personel maaşlarını ödeyemediğini, yolsuzluk ve iç hesaplaşmalarla anıldığını ifade ederek, Menemen belediyesinin artık hizmet belediyeciliğini yaşadığını kaydetti. İnan, "Menemen Belediyesi AK Parti ile buluşmadan önce bu kurumun hali neyse şimdi aynı manzarayı İstanbul'da görüyoruz. Menemen'de 2021 senesinde yolsuzluk ve hırsızlık konuşulurken 2025 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediyesinde aynı konuların gündem olduğunu görüyoruz. Nasıl Menemen'de o gün elini bu işlere bulaştıranlar, gözünü yetimin, kimsesizin hakkına, hukukuna dikenler adalet karşısında hesap verdiyse bugün İstanbul'da rüşvetçiliğe bulaşanlar, İstanbul'a hizmet için kendine emanet edilen parayı çalanlar da elbette hukuk önünde hesap verecekler" diye konuştu.CHP Lideri Özel'e Menemen'e gelmesi için çağrıda bulunan İnan, "Özgür Özel Menemen'e gelsin, sosyal belediyeciliğin lafla olmadığını işle yapıldığını görmek istiyorsa buyursun görsün. Tabi Özgür Özel Menemen'in bugünkü halini görmek istemez. İşine gelmez. Şovla, sloganla, sosyal medya makyajıyla belediye yönetilmez. Bu milletin vaktini de parasını da çalamazsınız" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen soruşturmaya ilişkin de konuşan İnan, soruşturmanın başlamasından itibaren tüm aşamalarında birinci sorumlunun CHP'liler olduğunu kaydederek, "Yargı kendisine gelen ihbarlar ve şikayetler üzerine harekete geçmiş, yani görevini yapmıştır. Ana muhalefet partisinin kendi iç meselelerini örtmek, İstanbul'da patlayan yolsuzluk barajının önünü tıkamak için ülke gündemini esir almak istediğinin farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisindeki panik havasının sebebi skandalın boyutlarının farkında olmalarıdır. Artık şunu net bir şekilde görebiliyoruz, CHP yönetimi suç örgütünün parti içindeki uzantılarının da etkisiyle gerilim siyasetini bir müddet daha sürdürmek niyetinde. Soruşturma derinleşip, pislikleri ortaya saçıldıkça suç bastırmak için daha fazla saldırganlaştıklarını da görüyoruz" ifadelerini kullandı.