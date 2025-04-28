TBMM Başkanı Kurtulmuş Kırgızistan lideri Caparov ile bir araya geldi

Kırgızistan temaslarını sürdüren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği başkent Bişkek'teki parlamento binasına da gitti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, burada kendisini karşılayan Kırgızistan Jogorku Keneş (Parlamento) Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile baş başa ve heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı.

"TÜRK DÜNYASININ VARLIĞI DÜNYA BARIŞININ TEMİN EDİLMESİ İÇİN DE ÖNEMLİ BİR ŞANSTIR"



Kurtulmuş, görüşmede, TBMM'yi temsilen güçlü bir heyetle ata yurdu olan Kırgızistan'da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, ev sahipliği dolayısıyla Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Turgunbek Uulu'ya teşekkür etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, gerçekleştirdiği bu ziyaretin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov liderliğinde iki ülke arasında var olan dostane ilişkilere katkı sağlaması temennisini dile getirdi. Dünyadaki son gelişmeler çerçevesinde Türk dünyasındaki birlikteliğin öneme işaret eden Kurtulmuş, "Hem Türk dünyası hem dünya için yeni bir fırsatın ortaya çıktığının altını çizmek isterim. Orta Asya'dan Anadolu'ya, oradan Avrupa'ya kadar uzanan coğrafyada yaklaşık 300 milyon nüfusuyla Türk dünyası, yeni bir yükselen yıldız haline gelmiştir. Genç nüfusu, yer altı ve yer üstü kaynakları, stratejik konu itibarıyla önümüzdeki çok kutuplu, çok merkezli dünyada Türk dünyasının ayrı bir yeri olacaktır. Bu fırsatı gayet iyi bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Türk dünyasının bu coğrafyada varlığı, bu kadar geniş bir coğrafyada güçlenerek yoluna devam etmesi dünya barışının temin edilmesi için de önemli bir şanstır" dedi.