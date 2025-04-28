Terör dosyalarına peş peşe itirazlar

Yargıtay'ın terör suçlarıyla yetkili 3. Ceza Dairesi, Milli İstihbarat Teşkilatı'na sızan FETÖ mensubu ByLock kullanıcısı Sefa Yunus Cihangir hakkında "casusluk" suçundan beraat kararı vermişti. SABAH'ın gündeme getirdiği bu kararın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etmiş, Sefa Yunus Cihangir'in "siyasal ve askeri casusluk" suçundan aldığı ceza Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Benzer şekilde Dumankaya Holding yöneticilerinden Halit Dumankaya ve Uğur Dumankaya'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay; Semih Serhat Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi'ye ise aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İstinaf mahkemesi bu cezaları onarken Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararları bozmuştu. Başsavcılığın itirazı üzerine sanıklar hakkındaki cezalar onandı ve holdingin iki şirketine müsadere kararı verildi.Edinilen bilgilere göre, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği beraat kararları, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde büyük rahatsızlık yarattı. Daha önce benzer konularda oluşmuş Yargıtay içtihatlarına rağmen verilen beraat kararları, "Hukuk dışına çıkılıyor." eleştirilerine neden oldu.Başsavcılık, terör örgütü PKK'ya ilişkin açılan ceza davalarında da kritik bir adım attı. 3. Ceza Dairesi'nin "yetersiz delil" veya "örgüt üyeliği oluşmaz" gerekçeleriyle bozduğu 35 PKK dosyasını da temyiz edilerek tekrar 3. Ceza Dairesi'ne taşındı. Başsavcı Muhsin Şentürk'ün bu hamleleri, yüksek yargıda FETÖ ve PKK dosyalarına ilişkin içtihat farklılıklarını ve Başsavcılığın terör örgütlerine yönelik kararlılık mesajını gözler önüne serdi.Yargıtay kulislerinde, Muhsin Şentürk'ün yoğun itiraz süreci, bazı dairelerde "örgüt lehine gelişen eğilimlere karşı kararlı bir duruş" olarak değerlendiriliyor. Başsavcılık ise "örgüt üyeliği" ve "örgüte yardım" suçlarına ilişkin yerleşik Yargıtay içtihatlarının dışına çıkıldığı kanaatini taşıyor. Bu nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz ettiği 105 dosyanın yeniden karara bağlanması için Yargıtay 3. Ceza Dairesinin gündemine girdi.