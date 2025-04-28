TRT'den "Muhalifleri hedef alan muhabir” açıklaması: TRT’nin çalışanı değildir

TRT'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Muhalifleri hedef alan muhabir" iddiası ile basına yansıyan haberlerde adı geçen kişi, TRT'nin çalışanı değildir. Bu kişi, geçmişte yalnızca yerel haber akışında sınırlı düzeyde içerik sağlamış; Kurumumuzun personel yapısında da hiçbir zaman yer almamıştır.

Söz konusu paylaşım, kişinin tamamen kendi görüşünü yansıtmakta olup TRT ile herhangi bir kurumsal bağ, onay ya da temsil ilişkisi bulunmamaktadır.