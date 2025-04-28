Haberler Gündem Haberleri TRT'den "Muhalifleri hedef alan muhabir” açıklaması: TRT’nin çalışanı değildir
Giriş Tarihi: 28.4.2025 16:03 Son Güncelleme: 28.4.2025 16:04

TRT'den "Muhalifleri hedef alan muhabir” açıklaması: TRT’nin çalışanı değildir

TRT, "Muhalifleri hedef alan muhabir” iddiası ile basına yansıyan haberlerde adı geçen kişi hakkında açıklama yaptı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada söz konusu kişinin TRT çalışanı olmadığı vurgulandı ve "Bu kişi, geçmişte yalnızca yerel haber akışında sınırlı düzeyde içerik sağlamış; Kurumumuzun personel yapısında da hiçbir zaman yer almamıştır" ifadeleri kullanıldı.

TRT’den Muhalifleri hedef alan muhabir açıklaması: TRT’nin çalışanı değildir

TRT'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Muhalifleri hedef alan muhabir" iddiası ile basına yansıyan haberlerde adı geçen kişi, TRT'nin çalışanı değildir. Bu kişi, geçmişte yalnızca yerel haber akışında sınırlı düzeyde içerik sağlamış; Kurumumuzun personel yapısında da hiçbir zaman yer almamıştır.

Söz konusu paylaşım, kişinin tamamen kendi görüşünü yansıtmakta olup TRT ile herhangi bir kurumsal bağ, onay ya da temsil ilişkisi bulunmamaktadır.

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TRT'den "Muhalifleri hedef alan muhabir” açıklaması: TRT’nin çalışanı değildir
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