TÜRKTIP2025 başlıyor: Türk dünyası tıpta güçlerini birleştiriyor

"Gelecek Çok Yakında" temasıyla gerçekleştirilecek kongre, tıp alanındaki bilimsel gelişmelerin yanı sıra, sağlık politikaları ve sektörel iş birlikleri açısından da önemli bir platform oluşturacak. TKUTD'nin "Var olmanın evidir, dil" şiarı doğrultusunda, Türk dünyasının ortak dilini tıpta da etkin kılmak amacıyla başlattığı bu büyük organizasyon, bilimsel içerik kadar kültürel ve stratejik bir vizyonu da taşıyor.

Kongrenin onursal başkanlığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sayın Hakan Dinçyürek üstleniyor. TÜRKTIP2025, yalnızca akademisyenleri değil, devlet düzeyinde sağlık otoritelerini de bir araya getirecek. Türk Devletleri Sağlık Bakanları, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Türk Cumhuriyetleri'nden üniversite rektörleri ve Türkiye'nin önde gelen üniversite ve kurum temsilcileri kongrede hazır bulunacak.