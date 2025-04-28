TÜRKTIP2025 başlıyor: Türk dünyası tıpta güçlerini birleştiriyor

"Gelecek Çok Yakında" temasıyla gerçekleştirilecek kongre, tıp alanındaki bilimsel gelişmelerin yanı sıra, sağlık politikaları ve sektörel iş birlikleri açısından da önemli bir platform oluşturacak. TKUTD'nin "Var olmanın evidir, dil" şiarı doğrultusunda, Türk dünyasının ortak dilini tıpta da etkin kılmak amacıyla başlattığı bu büyük organizasyon, bilimsel içerik kadar kültürel ve stratejik bir vizyonu da taşıyor.
Kongrenin onursal başkanlığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sayın Hakan Dinçyürek üstleniyor. TÜRKTIP2025, yalnızca akademisyenleri değil, devlet düzeyinde sağlık otoritelerini de bir araya getirecek. Türk Devletleri Sağlık Bakanları, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Türk Cumhuriyetleri'nden üniversite rektörleri ve Türkiye'nin önde gelen üniversite ve kurum temsilcileri kongrede hazır bulunacak.
3 TEMEL SALONDA DÜZENLENECEK
TÜRKTIP2025, multidisipliner bir yapıda 3 temel salonda düzenlenecek:
Birinci Salon: "Gelecek Çok Yakında" teması kapsamında yapay zeka, dijital sağlık teknolojileri, inovasyon ve tele-tıp gibi konulara odaklanacak.
İkinci Salon: Dahili ve cerrahi branşlarda, alanında uzman akademisyenler tarafından güncel bilimsel bilgiler paylaşılacak.
Üçüncü Salon: "Türk Mikrobiyota & Nutrisyon 2025" ve Türkiye Organ Nakli Vakfı iş birliğiyle "Organ Bağışı ve Transplantasyon" başlıklı özel sempozyumlara ev sahipliği yapacak.
SAĞLIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ HEDEFİ
Kongre, katılımcılara sadece bilimsel bilgi sunmakla kalmayacak, aynı zamanda uzun vadeli iş birliği modellerinin geliştirilmesine de zemin hazırlayacak.
TÜRKTIP Sürdürülebilirlik Programı: Bireysel katılımcıların ve endüstri sponsorlarının uzun vadeli projelerde aktif yer almaları teşvik edilecek. Belirli katılım performansına ulaşan katılımcıların gelecekteki faaliyetlere katılımı TKUTD tarafından desteklenecek.
Yuvarlak Masa Toplantıları: Sınırlandırılmış katılımla düzenlenecek bu toplantılarda, Türk Devletleri'nden sağlık sistemleri ve yatırım olanakları doğrudan sektör temsilcilerine aktarılacak.
Bu yapısıyla TÜRKTIP2025, bir bilimsel toplantının ötesine geçerek, ülkeler arası sağlık iş birliğinin kalıcı bir zemine oturmasını hedefliyor.
"GELİN GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA EDELİM"
TKUTD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serkan Emre Eroğlu yaptığı açıklamada, TÜRKTIP2025'in yalnızca bir kongre değil; ortak bir medeniyet projesi olduğunu vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu kongre, ortak dilin bilimdeki karşılığını arayan bir geleceğin inşasıdır. Türk dünyasının dört bir yanından hekimler, akademisyenler ve sektör temsilcileri, aynı salonlarda aynı dili konuşarak tıpta ortak bir gelecek inşa edecektir. Sizleri bu büyük buluşmanın bir parçası olmaya, bilgi ve birikiminizi paylaşmaya davet ediyoruz."