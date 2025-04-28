Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda Hasan Doğan’a yoğun ilgi: Türkiye dipten gelen büyük bir değişim yaşıyor

''TÜRKİYE DİPTEN GELEN BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YAŞIYOR''

Stand ziyaretleri sırasında Hasan Doğan, Türkiye'nin teknoloji ve üretim kapasitesinde son yıllarda önemli bir değişim yaşadığına dikkat çekti. Doğan, "Türkiye, tahminimizin çok ötesinde dipten gelen bir yetenekle büyük bir değişim içinde. Ülkemizin iç dinamiklerinin teknoloji alanında gösterdiği performans gerçekten kayda değer. Gelecekten umutlu olmamız açısından fuarda gözlemlediğimiz her gelişmeyi ayrı bir bakış açısıyla değerlendirdim" ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerin ekonomik temelleri güçlü bir ekosistemin güçlenmesine katkı sağladığını vurgulayan Doğan, yapay zeka alanındaki ilerlemelere de dikkat çekerek, "Geçmişte bazı teknolojileri 20-30 yıl geriden takip ediyorduk. Ancak bugün geldiğimiz noktada Batı'da, Amerika'da, Çin'de geliştirilen teknolojilere Türkiye'nin çok kısa sürede karşılık verebildiğini, hatta yarışabilecek seviyede üretimler gerçekleştirdiğini görmek ülkemiz için müthiş bir özgüven kaynağı" dedi.

Doğan ayrıca, Çin'in 10G teknolojisi üzerine çalışmalar yürüttüğünü, Türkiye'nin ise 6G teknolojisine yoğunlaştığını belirterek, "Bundan sonraki, sekizinci fuarda 10G teknolojisi üzerine de konuşabileceğimize inanıyorum. Umutluyuz, çok umutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.