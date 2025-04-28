Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda Hasan Doğan’a yoğun ilgi: Türkiye dipten gelen büyük bir değişim yaşıyor

Ankara, bu yıl yedincisi düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ile teknoloji dünyasını bir araya getirdi. 24 Nisan'da ATO Congresium'da kapılarını açan fuar, "Yapay Zeka Teknolojileri" temasıyla dört gün boyunca ziyaretçilere ev sahipliği yapan fuara, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Prof. Dr. Hasan Doğan da katıldı. Doğan, fuar alanındaki stantları gezerek sergilenen projeleri inceledi ve girişimcilerle sohbet etti. Ziyareti sırasında özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Hasan Doğan, onlarla samimi diyaloglar kurdu. Bir gencin kendisine sarılarak öpmesi, fuarın en unutulmaz anlarından biri oldu ve fuar alanında sıcak bir atmosfer oluşturdu.
''TÜRKİYE DİPTEN GELEN BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YAŞIYOR''
Stand ziyaretleri sırasında Hasan Doğan, Türkiye'nin teknoloji ve üretim kapasitesinde son yıllarda önemli bir değişim yaşadığına dikkat çekti. Doğan, "Türkiye, tahminimizin çok ötesinde dipten gelen bir yetenekle büyük bir değişim içinde. Ülkemizin iç dinamiklerinin teknoloji alanında gösterdiği performans gerçekten kayda değer. Gelecekten umutlu olmamız açısından fuarda gözlemlediğimiz her gelişmeyi ayrı bir bakış açısıyla değerlendirdim" ifadelerini kullandı.
Bu tür etkinliklerin ekonomik temelleri güçlü bir ekosistemin güçlenmesine katkı sağladığını vurgulayan Doğan, yapay zeka alanındaki ilerlemelere de dikkat çekerek, "Geçmişte bazı teknolojileri 20-30 yıl geriden takip ediyorduk. Ancak bugün geldiğimiz noktada Batı'da, Amerika'da, Çin'de geliştirilen teknolojilere Türkiye'nin çok kısa sürede karşılık verebildiğini, hatta yarışabilecek seviyede üretimler gerçekleştirdiğini görmek ülkemiz için müthiş bir özgüven kaynağı" dedi.
Doğan ayrıca, Çin'in 10G teknolojisi üzerine çalışmalar yürüttüğünü, Türkiye'nin ise 6G teknolojisine yoğunlaştığını belirterek, "Bundan sonraki, sekizinci fuarda 10G teknolojisi üzerine de konuşabileceğimize inanıyorum. Umutluyuz, çok umutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.
DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARLA ANLAMLI BULUŞMA
Hasan Doğan, fuar ziyaretinde Down sendromlu çocuklar ve aileleriyle de bir araya geldi. Çocukların başarılarından duyduğu mutluluğu dile getiren Doğan, "Başarıları gözlerimizi yaşartıyor. Özgüven, yetenek ve potansiyelleri muazzam. Bu gençler çok güzel işlere imza atacaklar" dedi. Down sendromlu bireylere her zaman destek olacaklarını vurguladı.
TEKNOLOJİ VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA VURGUSU
Yerli ve yabancı birçok teknoloji meraklısının akın ettiği 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, yenilikçi ürünlerin sergilendiği, ilham verici buluşmaların yaşandığı ve toplumsal dayanışmanın ön plana çıktığı etkinliklerle dolu dolu geçti. Hasan Doğan'ın gençlerle ve özel gereksinimli bireylerle kurduğu sıcak iletişim, fuarın en çok konuşulan anları arasında yer aldı. Fuar, 27 Nisan'da sona erdi.