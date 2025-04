Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda Hasan Doğan’a yoğun ilgi: Türkiye dipten gelen büyük bir değişim yaşıyor

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARLA ANLAMLI BULUŞMA

Hasan Doğan, fuar ziyaretinde Down sendromlu çocuklar ve aileleriyle de bir araya geldi. Çocukların başarılarından duyduğu mutluluğu dile getiren Doğan, "Başarıları gözlerimizi yaşartıyor. Özgüven, yetenek ve potansiyelleri muazzam. Bu gençler çok güzel işlere imza atacaklar" dedi. Down sendromlu bireylere her zaman destek olacaklarını vurguladı.

TEKNOLOJİ VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA VURGUSU

Yerli ve yabancı birçok teknoloji meraklısının akın ettiği 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, yenilikçi ürünlerin sergilendiği, ilham verici buluşmaların yaşandığı ve toplumsal dayanışmanın ön plana çıktığı etkinliklerle dolu dolu geçti. Hasan Doğan'ın gençlerle ve özel gereksinimli bireylerle kurduğu sıcak iletişim, fuarın en çok konuşulan anları arasında yer aldı. Fuar, 27 Nisan'da sona erdi.