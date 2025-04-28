Yargıtay savcını darp etmişlerdi: Davada mütalaa verildi

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Kadıköy'de 31 Ağustos 2024 akşamı oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası otopark sırasında 2 trafik magandası tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen, Marina İspark otoparkından aracıyla çıkış yaparken sistem güncellemesi nedeniyle beklemeye başlamış, Bu sırada arkasındaki aracın şoförü Erol G. defalarca kornaya basıp selektör yaptığı, aracın arka koltuğundaki Tayfun İ. de İşçimen'e küfür ve hakaretlerde bulunduğu ileri sürülmüştü. İddiaya göre Erol G. savcının yüzüne yumruk atarak yere düşürdükten sonra yumruklamaya devam etmişti. İddianamede, şüpheli Erol G.'nin "Hakaret", "Kasten Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından 6 yıl 4 aya kadar, şüpheli Tayfun İ.'nin ise "Hakaret" ve "Kasten Yaralama" suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapsi istenmişti.

YARGITAY SAVCISI OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

İstanbul Anadolu 88. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya müşteki Yargıtay Savcısı Necip Cem İşçimen SEGBİS sistemiyle katıldı. Sanıklardan Erol G. de duruşmaya katılırken diğer sanık Tayfun İ., duruşmaya gelmedi. Taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

"AĞIR COVİD GEÇİRDİM, TEDAVİM İÇİN İSTANBULDAYDIM"

Duruşmada müşteki Yargıtay Savcısı Necip Cem İşçimen olayı anlattı. "Mala zarar verme suçuna ilişkin zararım karşılanmıştır ancak bu yönden şikayetim devam etmektedir. Olayda sanık ısrarla elimi çekmiştir. Benim herhangi bir darp girişimim olmamıştır. Hakaret ettikleri kamera kayıtlarıyla sabittir. Ben 2021 yılında çok ağır covid geçirdim. Kalbim durdu. Tedavim hala devam ediyor. Olay günü tedavi için İstanbul'daydım. Kuvvet kullanma veya şiddet uygulama durumunda değilim. İstanbul'a yabancı olmam sebebiyle onlara geç işareti yaptım. Ancak bana küfür edip defalarca vurdu. Öldürme kastıyla vurdu, hastayım dememe rağmen vurdu. Kanında uyuşturucu madde ve antidepresan ilaçları bulunduğu tespit edilmiştir. Ben sanık savunmalarını kabul etmiyorum" diyerek şikayetçi olduğunu yineledi.

OTOPARK GÖREVLİSİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen otopark çalışanı Z.B., olay anında gün sonu aldığını belirterek "Bu nedenle bir gecikme yaşanmıştı. Gün sonu işlemi otomatik olarak her gün belirli bir saatte alınır. Bu işlem yapılırken başka işlem almak için gün sonu raporunun çıkmasını beklemek zorundayız. Olay anını üzerinden zaman geçtiğinden pek hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

DURUŞMA SAVCISI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Tanık ifadesinin ardından duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, müştekinin olay günü maç çıkışında otoparktayken görevlinin sistem güncellemesi nedeniyle beklemesini söylemesi üzerine beklediği, bu esnada sanık Erol G.'nin birden çok kez kornaya basarak selektör yaptığı, bunun üzerine müştekinin aracından inerek sanıkların yanına gittiği, bu esnada araç içindeki sanık Tayfun İ.'nin müştekiye küfürler ettiği, sanıkların müştekiyi yumruk atmal suretiyle darp ettiği anlatıldı. Sanık Erol G.'nin "hakaret" ve "kasten yaralama" 3 yıl 4 aya kadar hapsi istenirken "mala zarar verme" suçundan 3 yıla kadar istenen hapis cezası etkin pişmanlık nedeniyle yarıya düşürülerek 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Sanık Tayfun İ.'nin ise "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

"SAVCI BEY VE AİLESİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Sanık Erol G. ise mütalaaya karşı savunmasında mütalaayı kabul etmediğini vurgulayarak "Müştekinin kendisinden ve ailesinden özür diliyorum. Ben hayatımda yasaklı madde, kokain hiç kullanmadım. Olay tarihinde de herhangi bir uyuşturucu madde kullanmışlığım yoktur. Beraatimi talep ediyorum" sözlerini sarf etti.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu mahkeme sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine karar vererek davayı erteledi.