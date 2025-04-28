Yolsuzluk soruşturmasında 51 şüphelinin ifadesi alınıyor

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda yakalanarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen 51 zanlının işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin ifadeleri alınmaya başlanırken, firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.